تامر حسني يعلن عن حفله الجديد بالإسكندرية.. 24 سبتمبر

أعلن الفنان تامر حسني عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن حفل بالإسكندرية لطلاب الثانوية العامة احتفالا بنجاحهم وتخطيهم تلك المرحلة المهمة.

ودوّن «حسني» على صفحته: «حبايب قلبي طلاب الثانوية العامة بالإسكندرية، مستنيكوا يوم 24-9 هنحتفل بنجاحكم»، وأضاف: «نعمل أحلى حفلة اسكندرانية إن شاء الله داخل فندق جولدن جويل».

الأفلام المنافسة لفيلم بحبك

وينافس تامر حسني حالياً في دور العرض بفيلم «بحبك»، حيث حقق إيرادات 52 مليون جنيه، منذ طرحه بدور العرض، وينافس الفيلم عدد من الأفلام الأخرى، بينها كيرة والجن لكريم عبد العزيز وأحمد عز، وفيلم عمهم لمحمد إمام، خطة مازنجر لياسمين رئيس، وفيلم الدعوة عامة لمحمد عبد الرحمن، وفيلم تسليم أهالي، بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد.

أحداث فيلم بحبك لـ تامر حسني

تدور أحداث الفيلم حول رجل يخوض قصتي حب، ويتخبط في حياته بين فتاتين، ويُظهر الفيلم اختلاف مدى صدق التعبير عن الحب بين الرجل والمرأة، ويعد الفيلم بمثابة تجربة جديدة لتامر حسني في التأليف والإخراج، وهو من بطولة هنا الزاهد، حمدي الميرغني، هدى المفتي، مدحت تيخا.