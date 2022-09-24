رئيس هيئة الأوقاف بالإمارات: الاجتهاد ضرورة عصرية لتحقيق مبادئ الإنسانية

قال الدكتور محمد مطر الكعبي، رئيس هيئة الأوقاف بالإمارات، إنه يحمل كل التحية لمصر رئيسا وحكومة وشعبا، مضيفًا «نجتمع على مائدة الاجتهاد نؤكّد أن الاجتهاد ضرورة عصرية في وقت مملوء بصراعات وحروب دولية وضائقات بيئية وازدياد التحلل من القيم الأخلاقية».

المؤتمر الدولي للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية

وأضاف الكعبي، في كلمه بالجلسة الافتتاحية بالمؤتمر الدولي الـ33 للمجلس الأعلى لـ الشئون الإسلامية المنعقد اليوم بإحدى فنادق القاهرة بعنوان «الاجتهاد ضرورة العصر»، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، «في خضم هذه التحديات نجد العلماء ينقلون الناس من ضيق الحال إلى اتساع الشريعة من استقراء الأدلة واستنباط الأحكام، ومن واجب الوقت الحالي أن يقوم العلماء على الاجتهاد الجماعي عنوانه التيسير على المكلفين ومراعاة مقاصد الشريعة على تحقق مصالح الناس وتحقق مبادئ المواطنة».

الاجتهاد بما يحقق مبادئ الأخوة والإنسانية

وتابع: «علينا أن نضع محددات للاجتهاد وأن نعد موسوعة للاجتهاد تكون مرجعًا لكل طلاب العلم الاجتهاد بما يحقق مبادئ الأخوة والإنسانية والصالح العام للبلاد والعباد وبما يتوافق مع الشريعة الإسلامية».