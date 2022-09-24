رئيس التحرير

أحمد الخطيب

إصابة 7 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالمنيا.. بينهم 3 أطفال

كتب:

اسلام فهمي
12:43 م | السبت 24 سبتمبر 2022
انقلاب تروسيكل-ارشيفية

انقلاب تروسيكل-ارشيفية

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب تروسيكل بطريق الصعيد الزراعي بالقرب من مدخل مدينة المنيا، ونُقل المصابون للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب تروسيكل بطريق الصعيد الزراعي

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق الصعيد الزراعي بالقرب من مدخل مدينة المنيا، ما تسبب في إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، وهم «أبو حسيبة. ع. ع»، 36 سنة، و«يوسف»، 4 سنوات، وشقيقته «سالمة»، 6 سنوات، و«فاطمة. ع. ح»، 8 سنوات، و«فتوح. ن. ج»، 45 سنة، و«منتصر. ر. ع»، 42 سنة، و«رقية. ع. س»، 70 سنة.

ونُقل المصابون إلى المستشفي  لتلقي العلاج، وترواحت الإصابات بين كدمات وكسور وجروح بأنحاء الجسم، وتم التحفظ على التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي

وأصيب، صباح اليوم، 12 شخصاً، بينهم 3 أطفال بجروح وكسور متنوعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، ما أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا.

 

اقرأ المزيد:

وسائل إعلام: إصابة مبنى سكني في «زابوريجيا» جراء صاروخ روسي

الصين تعلن تسجيل 129 إصابة بفيروس «كورونا»

كوريا الجنوبية تسجل 29 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج
بقلم اسلام فهمي