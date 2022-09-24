إصابة 7 أشخاص في انقلاب تروسيكل بالمنيا.. بينهم 3 أطفال

أصيب 7 أشخاص، صباح اليوم السبت، في حادث انقلاب تروسيكل بطريق الصعيد الزراعي بالقرب من مدخل مدينة المنيا، ونُقل المصابون للمستشفى، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

انقلاب تروسيكل بطريق الصعيد الزراعي

وتلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بطريق الصعيد الزراعي بالقرب من مدخل مدينة المنيا، ما تسبب في إصابة 7 أشخاص بينهم 3 أطفال، وهم «أبو حسيبة. ع. ع»، 36 سنة، و«يوسف»، 4 سنوات، وشقيقته «سالمة»، 6 سنوات، و«فاطمة. ع. ح»، 8 سنوات، و«فتوح. ن. ج»، 45 سنة، و«منتصر. ر. ع»، 42 سنة، و«رقية. ع. س»، 70 سنة.

ونُقل المصابون إلى المستشفي لتلقي العلاج، وترواحت الإصابات بين كدمات وكسور وجروح بأنحاء الجسم، وتم التحفظ على التروسيكل تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي

وأصيب، صباح اليوم، 12 شخصاً، بينهم 3 أطفال بجروح وكسور متنوعة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز ملوي، ما أسفر الحادث عن إصابة 12 شخصًا.