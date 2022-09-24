كوريا الجنوبية تسجل 29 ألف إصابة جديدة بفيروس «كورونا»

سجلت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية، 29353 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 306 حالة وافدة من الخارج، لتصل حصيلة الإصابات إلى 24594336 حالة، وفقا لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

«مكافحة الأمراض»: تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»

وأشارت «وكالة مكافحة الأمراض» الكورية الجنوبية، إلى تسجيل 63 حالة وفاة جديدة بـ«كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 28140 حالة وفاة، موضحة أن معدل الوفيات بلغ 0.11%.

وأوضحت «وكالة مكافحة الأمراض»، أن حوالي 97% من سكان كوريا الجنوبية، شكلوا أجسامًا مضادة لـ«كورونا».

ومن المقرر إلغاء إلزامية ارتداء «كمامة الوجه» في الهواء الطلق بشكل كامل في كوريا الجنوبية، ابتداء من بعد غد الاثنين، وستلغي السلطات، إلزامية ارتداء «الكمامة» في تجمعات أكثر من 50 شخصا.

من جانبه، شارك وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، في الاجتماع الوزاري الدولي بشأن مكافحة «كورونا» بعنوان: «خطة العمل العالمية»، على هامش الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة في «نيويورك».