إصابة 5 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجوار بسوهاج

شهدت دائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج وقوع مشاجرة، بين عدد من الأهالي، ما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بإصابات متفرقة، وجرى نقلهم إلى المستشفى، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخصين اثنين من المشاركين فيها.

إصابة 5 أشخاص وضبط 2 آخرين

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة المراغة، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع مشاجرة بين عدد من الأشخاص ووجود مصابين بدائرة المركز.

بالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين وقوع مشاجرة بين عدد من الأهالي ناحية قرية البهاليل دائرة مركز المراغة بسوهاج، ما أدى إلى إصابة كلٍ من «رحمة.ص» 23 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم واشتباه كسر في القدم اليمنى واليسرى، و«سونة.ج» 45 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و«فاطمة.ص» 20 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم وجروح قطعية بفروة الرأس.

إضافة إلى «يوسف.أ» 8 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم، و«محمد.ص» 9 سنوات، مصاب بكدمات وتمكنت الأجهزة الأمنية من السيطرة على المشاجرة، وألقت القبض على شخصين من المشاركين فيها، وبسؤالهما تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما على الآخر، بسبب خلافات الجيرة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على جهات التحقيق المختصة.

عقوبة التشاجر في حالة عدم التصالح

وأوضح محمد عمر، المحامي في تصريحات لـ«الوطن»، أنه وفقا للقانون فإن عقوبة التشاجر في حالة عدم التصالح هي الحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرين جنيهًا، ولا تتجاوز 300 جنيه مصريا وتزيد العقوبة في حالة إحداث عاهة مستديمة لتصل إلى 10 سنوات.