تفاصيل برنامج نقاط بنك مصر للحصول على قسائم شراء ونقود تحول للبطاقة

أعلن بنك مصر عن برنامج مكافآت المقدم لعملاء البنك والذي يتيح لهم إمكانية الحصول على نقاط في صورة مكافأة عن كل عملية شراء منفذة محليا ودوليا بالبطاقات الائتمانية والخصم الفوري المحددة بالبرنامج فضلا عن كسب عدد من النقاط الترحيبية عند حصول المواطن على البطاقة البنكية واستخدامها خلال أول 3 شهور من تاريخ الاصدار.

وأوضح البنك تفاصيل ونوعية البطاقات وقيمة النقاط الكتسبة على كل بطاقة فضلا عن النقاط الترحيبية والحد الأدنى للمشتريات، ونوضح في التقرير التالي تفاصيل برنامج مكافأت بنك مصر على هذا النحو:

البطاقة الذهبية للمعاملات الإسلامية

نقاط المكافآت المكتسبة: 1.

النقاط الترحيبية: 10,000 نقطة .

الحد الأدنى للمشتريات للحصول على النقاط الترحيبية: 1,000 جنية.

بطاقة تيتانيوم للمعاملاتالإسلامية

نقاط المكافآت المكتسبة: 2.

النقاط الترحيبية:15,000 نقطة .

الحد الأدنى للمشتريات للحصول على النقاط الترحيبية: 1,500 جنية .

البطاقة البلاتينية

نقاط المكافآت المكتسبة: 2.5.

النقاط الترحيبية:25,000 نقطة .

الحد الأدنى للمشتريات للحصول على النقاط الترحيبية:2,500 جنية.

البطاقة وولد

نقاط المكافآت المكتسبة: 3.

النقاط الترحيبية:40,000 نقطة.

الحد الأدنى للمشتريات للحصول على النقاط الترحيبية: 5,000 جنية.

بطاقات الخصم الفوري

أما عن النقاط المكتسبة والترحيبية والحد الأدنى للمشتريات للحصول على النقاط الترحيبية لبطاقات الخصم الفوري، فعلي سبيل المثال البطاقة الذهبية نقاط المكافآت المكتسبة فيها 0.5، النقاط الترحيبية 10,000نقطة فقط لبطاقات Gold youth، وشرط الحصول على الحد الأدنى من النقاط المطلوبة للاستعاضة وهو 10,000 نقطة.

وأشار بنك مصر أن النقاط المكتسبة يمكن استعاضة قيمتها بالعديد من الوسائل من بينها قسائم شراء الكترونية لاستخدامها عند شبكة التجار المشاركين بالبرنامج، فضلا عن امكانية استرداد قيمة النقاط الي نقود تحول الي بطاقة الدفع الخاصة بكم (Cash back)، للدخول وإدارة النقاط، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.bmrewardsclub.com أو الاتصال بـ 19888.