خدمة عملاء بنك مصر.. «لو عايز تستعلم عن أرصدتك أو تقدم شكوى»

يرغب العديد من الأشخاص في الانتهاء من معاملاتهم سريعًا دون الحاجة للذهاب إلى المصالح الحكومية أو المؤسسات الخاصة، ويبحثون عن طرق سهلة بديلة، وفي هذا الإطار، خصص بنك مصر أرقام خدمة عملاء لتقديم طلبات أو توجيه استفسارات من العملاء.

ويزداد البحث عبر محركات جوجل، عن خدمة عملاء بنك مصر، حتى يتمكن المواطنون من الاستفسار عن جميع الخدمات التي يحتاجون إليها، والمعاملات المختلفة التي يرغبون في معرفة المزيد عنها، مثل شروط فتح الحساب والأرصدة.

خدمة عملاء بنك مصر

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» من خلال التقرير التالي، رقم خدمة عملاء بنك مصر، وفقًا لما ذكره الموقع الرسمي للبنك، التي جاءت كالتالي:

يوفر البنك لعملاءه رقم هاتف موحدا ومختصرا لخدمة العملاء وهو «19888»، ويمكن الاتصال على الرقم في أي وقت على مدار اليوم، بسعر المكالمة العادية.

مميزات خدمة العملاء بنك مصر

وفي السطور التالية، نقدم أبرز المميزات التي تقدمها خدمة عملاء بنك مصر، وهي كما يلي:

1- تنشيط البطاقات بأنواعها «الائتمانية - المرتبات- المدفوعة مقدماً».

2-- الإبلاغ عن البطاقات المفقودة ووقفها وتقديم طلب جديد باستخراجها.

3- الاستعلام عن جميع منتجات وخدمات بنك مصر من «بطاقات – شهادات – قروض – تحويلات».

4- الاستعلام عن الرصيد وحركات الحسابات المختلفة.

5- الاستعلام عن (الحوالات الاسمية – حوالات مرسلة على الحساب).

6- الاستعلام عن مواعيد وأماكن الفروع وأماكن آلات البنك الشخصي.

7- تلقي شكاوى العملاء سواء من المنتجات أو الخدمات والرد عليها طبقا للمدة الزمنية المحددة مسبقا.

8- تقدم خدمة العملاء فرصة إلغاء محاولات الرقم السري الخطأ لجميع أنواع البطاقات.

9- تقديم طلب إلغاء محاولات الرقم السري الخطأ لخدمة الإنترنت البنكي.