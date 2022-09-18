أفضل شهادات ادخار في بنك مصر.. العائد يصل إلى 14%

بنهاية الأسبوع المقبل، تعقد لجنة السياسات النقدية اجتماعها، لبحث أسعار الفائدة، وتتباين توقعات الخبراء حول قرار اللجنة فمن الممكن أن يتم تثبيت سعر الفائدة أو رفعه بواقع 1%.

شهادات ادخار بأجل 3 سنوات

ويبحث العديد من الأشخاص عن عائد على مدخراتهم، لذا ترصد «الوطن» في هذا التقرير، أفضل شهادات ادخار داخل البنوك المصرية، أبرزها بنك مصر الذي يقدم شهادات ادخار بأجل 3 سنوات، وعائد 14%.

وبحسب مصادر ببنك مصر، فإن شهادة الادخار لدى البنك متوفرة لكل عميل على حسب ما يناسبه، منها شهادات الادخار الثلاثية بعائد 14% لمدة 3 سنوات، ويصل العائد السنوي إلى 14%، ويصرف شهريا وتصل مدتها 3 سنوات، تبدأ قيمتها من 1000 جنيه ومضاعفاتها، بدون حد أقصى.

وأشارت المصادر، إلى أنه يمكن استرداد قيمة الشهادات بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، فيما يطرح البنك شهادة تصل مدتها إلى 5 سنوات، بحد أدنى للشراء 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري 1000 جنيه ومضاعفاتها، ويبلغ معدل عائد الشهادة طوال فترة الشهادة بحيث يكون العائد 9% يصرف شهريًا، و 9.5% يصرف سنويًا، كما يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها.

عائد شهادات ادخار بنك مصر ثابت

وأوضحت أن هناك شهادة ادخار أخرى من بنك مصر مدتها 7 سنوات، بحد ادني 750 جنيه ومضاعفاتها، يكون معدل عائد شهادات ادخار بنك مصر ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً 9.75%، وعن إمكانية استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدارها، مشيرا إلى أن البنك لديه شهادات ادخار بنك مصر للمصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة، تبدأ من فئة 500 جم ومضاعفاتها وبحد أقصي 2500 جم على مستوى جميع البنوك المشاركة، عائد 13% يصرف في نهاية مدة الشهادة 3 سنوات بعد خصم قيمة أقساط التامين من العائد.