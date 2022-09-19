مواعيد عمل بنك مصر 2022 في جميع المحافظات.. تبدأ من 8.30 صباحا

يواصل بنك مصر تقديم جميع الخدمات المصرفية للمترددين عليه يوميًا من العملاء وغيرهم، وذلك داخل جميع فروع البنك المنتشرة في محافظة القاهرة الكبري وجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

ويقدم بنك مصر أنواع مختلفة من القروض، بشروط وإجراءات بسيطة وميسرة لجميع العملاء والمترددين على فروعه، ولذلك تزداد عمليات البحث، على مواعيد عمل بنك مصر 2022، من قطاع عريض من المواطنين، إذ تصل مواعيد العمل في بعض فروعه لـ24 ساعة يوميًا.

مواعيد عمل بنك مصر 2022

تبدأ مواعيد عمل بنك مصر 2022 في جميع فروعه من الساعة 8.30 صباحًا وحتى 4 مساءً بجميع المحافظات، عدا فروعه الموجودة داخل المطارات والموانئ، إذ يحرص البنك على استمرار العمل داخل هذه الفروع لتوفير جميع الخدمات المصرفية، على مدار 24 ساعة يوميًا، لعملائه من المترددين على تلك الأماكن.

وفي سياق آخر، يعمل بنك مصر بجميع فروعه، على تسهيل جميع الإجراءات لفتح حسابات التوفير المصرفية لجميع عملاء البنك أو من المترددين يوميًا عليه، كما يساعدهم على تسهيل عمليات اختيار الشريحة المناسبة بالنسبة لصرف العائد المالي.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير في بنك مصر

- بطاقة الرقم القومي الأصلية ويجب أن تكون سارية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي، بشرط أن تتضمن مهنة العميل، أو مفردات مرتب رسمية وموثقة من جهة العمل.

- توفير صورة موثقة من السجل التجاري، لأصحاب المهن الحرة.