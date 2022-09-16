شهادات الادخار في بنك مصر.. تبدأ من 500 جنيه وعائد ثابت

كشفت مصادر مسؤولة في بنك مصر، عن عددٍ من شهادات الادخار التي يطرحها البنك لكل المواطنين، عبر فروع البنك، التي تغطى جميع أنحاء الجمهورية، هذه الشهادات بالعملة المحلية.

وبحسب المصدر، فإنّ أبرز هذه الشهادات، هي شهادة القمية، والتي تصد للأفراد الطبيعيين فقط، ومدة الشهادة 3 سنوات، بحد أدنى للشراء الشهادة 1000 جنيه ومضاعفاتها، مشيرا إلى أنّ الشهادة تمنح معدل عائدٍ ثابتٍ طوال فترة الشهادة، يصرف شهرياً، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة، ويمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات

وأضافت المصادر، أنّ البنك لديه شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 5 سنوات، حيث تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، ومدة الشهادة 5 سنوات، والحد الأدنى لشراء الشهادة 1200 جنيه، ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي، ومعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً / سنوياً، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ اصدار الشهادة.

شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

وأشارت المصادر إلى أنّ البنك لديه شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة 7 سنوات، وتصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط، ومدة الشهادة، 7 سنوات الحد الأدنى لشراء الشهادة 750 جنيهًا ومضاعفاتها، ومعدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا، ويمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري

الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الشهري، تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط مدة الشهادة: 3 سنوات الحد الأدنى لشراء الشهادة: 500 جنيه ومضاعفاتها، معدل عائد متغير يصرف كل شهر يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة، يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.