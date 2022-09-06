«التنظيم والإدارة» يعلن عن وظائف حكومية خالية بمحافظة بني سويف

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن حاجة ديوان عام محافظة بني سويف لشغل بعض الوظائف القيادية الخالية، ومن بينها وظيفة مدير عام الإدارة العامة، للشئون المالية والإدارية ، حيث يتاح التقديم لهذه الوظيفة خلال الفترة الزمنية من 4 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2022.

و«الوطن» تستعرض أهم تفاصيل التقدم للحصول على الوظيفة وأهم الشروط والضوابط والإجراءات اللازمة في النقاط التالية :

وظيفة مدير عام الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية

-الجهة طالبة الإعلان:محافظة بني سويف

- المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

- المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

- الجهه التابع لها:محافظة بني سويف

وصف الوظيفة:

-تقع هذه الوظيفة على قمة وظائف الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية بديوان عام محافظة بني سويف ويخضع شاغلها للإشراف المباشر من السكرتير العام وتختص بالإشراف على تنفيذ كافة القوانين واللوائح والتعليمات والمنشورات المالية وبدل السفر والإنتقال ولائحة المخازن والمشتريات والمناقصات والمزايدات والمعلومات والرد على أجهزة الرقابة والتفتيش المحلية والمركزية.

- الإشراف على العاملين والتقسيمات التابعة له إشرافا مباشرا.

-الإشراف والتنسيق لأعمال التقسيمات الفرعية التابعة للإدارة ومراجعة أعمالها والعمل على إيجاد الحلول لما قد يعترضها من مشاكل أو صعوبات وعرض ما يتطلب على المسؤولين.

- الإشراف على أعمال الشئون المالية بديوان عام المحافظة بتنفيذ القواعد والتعليمات المالية والواجب اتباعها في شتى النواحي المالية.

- الإشراف على إجراءات الصرف ومتابعة أعمال التحصيل وتوريد المتحصلات التي تباشرها الأجهزة التابعة لديوان عام المحافظة .

- الإشراف على أعمال الحسابات وصندوق الخدمات ولجنة المشروعات الإنتاجية ومشروعات تنمية الثروة الحيوانية.

- الإشراف على تطبيق القوانين والقرارات واللوائح المالية وعلى الاخص ما يأتي :

-التعليمات والمنشورات المتعلقة بالشئون المالية ومناقشة الموازنات التي تصدرها كل من الجهات المركزية والمحلية في هذا الشأن قانون ربط الموازنات السنوية وقواعد تنفيذها - قانون المناقصات والمزايدات - اللائحة المالية للميزانية والحسابات - لائحة المخازن والمشتريات - لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال.

- الإشراف على نشر القوانين واللوائح والقرارات الجمهورية والقرارت الإدارية والتعليمات والمنشورات على جميع وإدارات وأجهزة المحافظة ومناطق حفظها في ملفات خاصة.

-الإشراف على متابعة حصر إحتياجات أجهزة ديوان عام المحافظة من أثاث وأدوات ولوازم العمل.

- الإشراف على تنفيذ نظم وإجراءات التعيينات والعلاوات والتنقلات والترقيات والإعارات والإجازات والاستحقاقات وشئون الخدمة وتطبيق الأحكام والقوانين واللوائح والقرارات التفسيري بشئون العاملين المدنيين.

-الإشراف والمراجعة على الأعمال الخاصة بالتسويات التي تصدر بالتطبيق لأحكام القوانين واللوائح والقرارات والأحكام القضائية والنهائية أو التي تصدر بالتطبيق لأحكام قانون التأمينات والمعاشات.

- مراجعة مذكرات الرد على مناقضات الجهاز المركزي للمحاسبات والهيئة العامة للتأمين والمعاشات.

- الإشراف على تنفيذ الإجراءات الخاصة بالتقارير السنوية ومتابعة إجراءات إعتمادها وعلى تنفيذ الآثار القانونية الخاصة بها .القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى مماثلة .

المهارات المطلوبة لشغل الوظيفة

المهارات الأساسية:اجتياز البرامج التدريبية المعتمدة طبقا للقوانين واللوائح.

المهارات الفنية:القدرة على القيادة والتوجيه واتخاذ القرار وحل المشكلات وحل الازمات ومهارات الاتصال والاقناع والعرض والمعرفة الكافية بإحدى اللغات الأجنبية واجادة التعامل مع الحاسب الآلي والحصول على تدريب متخصص في مجال العمل

سنوات الخبرة: قضاء مدة بينية قدرها عام على الاقل فى المستوى الوظيفى ( أ ) أو قضاء مدة بينية قدرها 17 عام على الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة .

شروط المتقدمين لشغل الوظيفة

شروط المؤهل:مؤهل عالي مناسب لطبيعة العمل

المستندات المطلوبة لاتمام إجراءات التقدم للوظيفة

- طلب برسم الدكتور محافظ بني سويف " رئيس اللجنة الدائمة لاختيار القيادات " ملصقا به صورة شخصية 4x 6 .

- بيان حالة وظيفية معتمدا ومختوما موضحا به ( تاريخ الميلاد - تاريخ التعيين - التأهيل العلمي - المؤهل الاعلى - الدرجة المالية الحالية وتاريخ الحصول عليها - تقارير الكفاية عن آخر ثلاثة أعوام - الجزاءات .

- بيان بالتدرج الوظيفي معتمدا ومختوما من الجهة التي يعمل بها موضحا به الوظائف الإشرافية ، والقيادية التي شغلها خلال فترة عمله .

- الانجازات في الأعمال السابقة معتمدة ومختومة من الرئيس المباشر بما لا يتجاوز اربع صفحات .

- شهادة من الشئون القانونية بالإحالة للمحاكمة التأديبية والجنائية من عدمه

- شهادة من الموارد البشرية بالجزاءات من عدمه

- صور طبق الأصل من شهادات الدورات التدريبية الحاصل عليها المتقدم وخاصة المتعلقة بطبيعة العمل والحاسب الالي واللغة الانجليزية .

- ما يفيد الاشتراك في المؤتمرات وخطابات الشكر وشهادات التقدير ان وجد .- مقترح التطوير طبقا للنموذج الصادر من وزارة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري بالقرار رقم 95 لسنة 2017

- صحيفة حالة جنائية حديثة للمتقدمين من خارج الجهاز الإداري للدولة .تقدم المستندات المطلوبة بعاليه من عدد 7 ملفات ( أصل + 6 صور منه ).

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2022/09/04

نهاية الإعلان:2022/10/03

بيانات الإتصال: تقدم الطلبات يدا بيد الى الأمانة الفنية للجنة الدائمة لاختيار القيادات بديوان عام محافظة بني سويف " الادارة العامة للموارد البشرية " ولا يلتفت الى الطلبات التي ترد عن طريق البريد او المواقع الالكترونية.