مصدر بـ«البترول»: بدء العمل في استخراج الذهب من «إيقات» والإنتاج نهاية العام

صرح مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية، بأن الوزارة تعمل في الوقت الحالي على زيادة إنتاجها من الذهب من خلال مشاركة الكثير من الشركات العالمية والمصرية.

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه بالفعل تم بدء العمل على إنتاج واستخراج الذهب من منجم إيقات الذي تم اكتشافه عام 2020، والذي يُعد كشفا تجاريا للذهب بمنطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية.

وأشار المصدر إلى أن معدات الحفر والتنقيب بدأت العمل بالفعل والحفر، ومن المتوقع بدء الاستخراج والإنتاج الفعلي من المنجم خلال نهاية العام الحالي.

«البترول» تستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي

وتعد شركة «إيقات» هي ثالث شركة في مصر تعمل في استخراج الذهب والمعادن المصاحبة، وذلك عقب شركتي السكري لمناجم الذهب وحمش مصر لمناجم الذهب.

وفي وقت سابق، في عام 2020 أعلنت وزارة البترول المصرية تحقيق كشف تجاري جديد للذهب بمنطقة إيقات بصحراء مصر الشرقية، في منطقة امتياز شركة شلاتين، باحتياطي يُقدّر بأكثر من مليون أوقية من الذهب، بإجمالي استثمارات أكثر من مليار دولار على مدار 10 سنوات.

وتأتي هذه الاكتشافات من الذهب والمواد التعدينية في صالح مساهمة وزارة البترول والثروة المعدنية في المساهمة في الاقتصاد المصري من خلال زيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي.

وقالت وزارة البترول والثروة المعدنية في بيانات سابقة إنها تسعى لتطوير قطاع التعدين، وتستهدف زيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ليرتفع من 0.5% حالياً إلى 5% خلال الـ20 عاماً المقبلة، وتوفير عدد كبير من فرص العمل وتعظيم الأنشطة التعدينية عبر إصدار أكثر من 200 رخصة بحث واستكشاف سنوياً.