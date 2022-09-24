تاج الدين: مجمع التبريد اللوجيستي يحول مصر لمركز تصدير لقاحات إلى أفريقيا

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، إن افتتاح مجمع التبريد اللوجيستي يضع مصر على الطريق الصحيح، في تصنيع اللقاحات، ويجعلها مركزاً لتصنيع وتصدير اللقاحات إلى قارة أفريقيا.

وأضاف "تاج الدين" في كلمته على هامش افتتاح مجمع التبريد اللوجيستي بمدينة 6 أكتوبر، اليوم السبت، إن «الوضع الوبائي لفيروس كورونا مطمئن للغاية، ومستعدون لأي سيناريو خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء».

افتتاح مجمع التبريد لحفظ اللقاحات

وأشار "تاج الدين" إلى وجود مشكلة كبيرة في الخلط بين أعراض الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، مطالباً المواطنين بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية لحماية أنفسهم.

وناشد المواطنين ضرورة الحصول على الجرعة الثانية من لقاح كورونا، للحصول على المناعة الكاملة، مشيراً إلى وجود فائض كبير من لقاحات كورونا، يكفي مصر لمدة سنة كاملة، مطالباً المواطنين بالإسراع للحصول على الجرعة التنشيطية من لقاحات كورونا.