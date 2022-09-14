«الصحة» تبحث مع مسؤولين أوروبيين بناء المنشآت الذكية وتوطين صناعة اللقاحات بمصر

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، بسرعة تعميم استراتيجة التحول الرقمي، وتطبيقها ببرامج وخدمات ومشروعات الوزارة، بما يضمن تيسير تقديم الخدمات للمواطنين، إضافة إلى بحث التعاون بين الجانبين بمجال مبادرات الصحة العامة، لوضع خريطة للأمراض، وعمل خطة صحية لمكافحتها، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات الصحية، والوصول للمواطنين بجميع الشرائح العمرية في المناطق والأماكن النائية والبعيدة بجميع محافظات الجمهورية.

كما وجّه وزير الصحة والسكان، بحسب بيان صادر اليوم، الشكر إلى الاتحاد الأوروبي، على تعاونه مع مصر في التصدي لجائحة فيروس كورونا، إضافة إلى الدعم المتواصل والتعاون المستمر من أجل تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وذلك خلال استقباله السفير كريستيان برجر، رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بمصر، وماركو مجريولرو، مدير رئيس قسم التحول الأخضر والمستدام بالبعثة، في ديوان عام الوزارة، لبحث وتعزيز سبل التعاون بين الجانبين في القطاع الصحي، وتحديد استراتيجية تستهدف توطين صناعة الأمصال واللقاحات بمصر، خاصةً اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوحيد الجهود بين الجانبين لتحقيق الإكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا.

عبدالغفار: الدولة حريصة على التوسع في بناء المنشآت الخضراء

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أنّ الوزير بحث التعاون في ملف المشروع القومي تنمية الأسرة المصرية، عبر توفير خدمات تنظيم الأسرة ذات الجودة العالية، ودعم الأنشطة المجتمعية الهادفة لزيادة فرص الإقبال على خدمات تنظيم الأسرة، وإعادة تنشيط نوادي السيدات، والتكثيف من تنظيم الحملات التنشيطية والتوعوية بالصحة الانجابية، علاوة على تدريب مقدمي الخدمة الطبية، والتوزيع العادل لوسائل تنظيم الأسرة على المراكز والوحدات المقدمة للخدمة.

تعاون مصري أوروبي في مجال الصحة

وتابع أنّ الجانبين بحثا التعاون في مجال الرعاية الصحية الأساسية، من خلال دعم وتجهيز وحدات الرعاية ومدّها بأحدث الأجهزة الطبية وكذلك المستلزمات والأدوية الطبية، بالإضافة إلى التعاون بمجال تدريب الكوادر الطبية من العاملين بوحدات الرعاية الأساسية، منوهًا إلى أن الوزير بحث التعاون في مجال تطوير مستشفيات الصحة النفسية.

وأوضح «عبدالغفار» أنّ الوزير ناقش وضع وتحديد استراتيجية تستهدف توطين صناعة الأمصال واللقاحات بمصر، وخاصةً اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، وتوحيد الجهود بين الجانبين لتحقيق الإكتفاء الذاتي من لقاحات كورونا.

حضر الاجتماع: الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، الدكتورة هبة والي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات «فاكسيرا»، الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة سوزان زناتي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية بالوزارة.