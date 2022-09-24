الزيات: زيادة بدل المخاطر ومكافأة الامتياز خطوة جيدة لتحسين أوضاع الأطباء

قال الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن الدولة تتخذ العديد من الإجراءات للارتقاء بمنظومة الصحة، وعلى رأسها مشروع التأمين الصحي الشامل، وتحسين أحوال الأطباء.

وأشار الزيات، في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه «رغم تلك الجهود، توجد حاجة لبذل المزيد من الجهد لتحسين بيئة العمل للأطباء، وتدريبهم باستمرار لرفع مستوى الكفاءة، ومنع هجرة شباب الأطباء».

الزيات: نطالب بإصدار قانون المسئولية الطبية

وطالب الزيات بضرورة إصدار قانون المسئولية الطبية لمنع الأخطاء الطبية، مضيفا ان زيادة بدل المخاطر للأطباء، ورفع مكافأة الامتياز كلها خطوات محمودة لتحسين الأوضاع المالية للأطباء.

واستعرض الزيات عددا من القرارات الخاصة بتحسين أحوال الأطباء المادية، ومنها التوجيه بزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية، بما يشمل الأطباء العاملين في المستشفيات الجامعية، والتوجيه بإنشاء صندوق مخاطر لأعضاء المهن الطبية.

وأشار عضو مجلس نقابة الأطباء إلى صدور توجيه بتقديم حزم تحفيزية للأطباء، بتطوير منظومة مالية للارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة به، خاصة في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وتعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل، بالإضافة للتوجيه بصرف مكافآت استثنائية للعاملين في مستشفيات العزل والحميات والصدر والمعامل المركزية على مستوى الجمهورية، بتمويل من صندوق تحيا مصر.

رفع مكافأة أطباء الامتياز بالمستشفيات الجامعية

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه برفع مكافأة أطباء الامتياز في المستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر، في أبريل الماضي، لتصبح 2200 جنيه شهريا، بدلا من 400 جنيه فقط، اعتبارا من دفعة خريجي ديسمبر 2019، ورفع قيمة المكافأة إلى 2200 جنيه شهريا لنحو 12 ألف طبيب امتياز في المستشفيات الجامعية.