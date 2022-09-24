الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 31 لمهرجان الموسيقى العربية الأربعاء المقبل

تعقد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر مؤتمراً صحفياً في الرابعة والنصف بعد عصر الأربعاء 28 سبتمبر بالمسرح الصغير، للإعلان عن تفاصيل الدورة 31 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية المقام في الفترة من 20 أكتوبر حتى 3 نوفمبر المقبل.

أعضاء اللجنة التحضيرية في مهرجان الموسيقي العربية

ويقام مؤتمر مهرجان الموسيقي العربية بحضور أعضاء اللجنة التحضيرية الفنانة جيهان مرسي، مدير المهرجان والمؤتمر، والموسيقار حلمي بكر، والدكتور رضا رجب، والدكتور حسن شرارة ، والشاعر جمال بخيت، والإعلامي أمجد مصطفى، والمايسترو محمد الموجي، والمايسترو مصطفى حلمي، والشاعر هاني عبد الكريم، والموسيقار محمد مصطفى، والموسيقار محمد ضياء، والفنان أمجد العطافي، ومحمد منير رئيس الإدارة المركزية للموسيقى والنوت الشرقية والدكتورة رشا طموم رئيس اللجنة العلمية.

مؤتمر الموسيقى العربية

يغطى المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية والمواقع والبوابات الإلكترونية والشبكات الإذاعية.

يذكر أن مهرجان الموسيقي العربية يشارك فيه كل عام عدد كبير من المطربين المصريين والعرب ويلقى حضوراً جماهيرياً كبيراً.