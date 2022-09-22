افتتاح المعرض الـ12 للفنان التشكيلي عبد اللطيف كلوب في دار الأوبرا

افتتح الفنان التشكيلي عبد اللطيف كلوب معرضه «قبس من نور الله»، مساء اليوم، بقاعة صلاح طاهر بدار الأوبرا المصرية، والذي يقام تحت رعاية الدكتور مجدي صابر، رئيس دار الأوبرا المصرية.

وحضر الافتتاح عددا كبيرا من المتخصصين في الفنون التطبيقية والتشكيلية على رأسهم الدكتور مصطفي عبد الرحيم، الأستاذ بكلية الفنون التطبيقية.

70 لوحة في الخط الكوفي الهندسي

ويضم المعرض أكثر من 70 لوحة في الخط الكوفي الهندسي في شكل لوحات أرابيسك وخط النجمة الثمانية الذي ابتكره «كلوب» ويعد رائدا في الكتابة بطبقات الكرتون، من نوع «ناصبيان».

ويعتبر هذا المعرض الثاني عشر للفنان عبد اللطيف كلوب الذي يمارسه هوايته المفضلة منذ نحو 56 عاما، ليقدم أكثر من 1000 لوحة كانت الأولى في عام 1966 من قش القمح الجاف، في كتابه بعض التسابيح، والذي كان شائعا في هذا الوقت.

أما أول معارضه أقامها عام 1977 وضم 54 لوحة، كلها تحاكي كلمة لفظ الجلالة، واستمر في باقي معارضه ما بين القاهرة والكويت والإمارات، بخلاف مشاركات في معارض جماعية داخل مصر وخارجها، ولديه لوحاته منتشرة في أماكن كثيرة في الوطن العربي.

لوحات تزين متحف المرأة في دبي

وتزين خطوطه لوحات متحف المرأة في دبي بالإمارات، وفي العام 1991 صمم الحروف الهجائية بالخط الهندسي، ومستوحى من النجمة الإسلامية ذات الثمانية فروع، وجرى تسجيلها باسمه في الجهات الرسمية في الدولة، ليصبح ابتكارا باسمه، وجرى تطويره بعد ذلك وعلى مدى أكثر من 30 عاما، مستخدما مواضع الحروف الهجائية الـ28، والتي تصل موضعها لـ104.