الأوبرا تعلن موعد انطلاق مهرجان رشيد الأول للموسيقى والغناء.. 21 سبتمبر

أعلنت دار الأوبرا موعد انطلاق مهرجان «رشيد»، الأول للموسيقى والغناء الذي يحييه نخبة من نجوم الفن، خلال الشهر الجاري وعلى مدار ثلاث ليال متتالية، بإحدى المناطق الأثرية في المدينة.

موعد انطلاق مهرجان رشيد للموسيقى والغناء

وقال الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا في تصريح لـ «الوطن»: «بعد نجاح مهرجان القلعة، تستعد الأوبرا حاليا لإطلاق أحدث المهرجانات الفنية، وهو مهرجان رشيد للموسيقى والغناء، وسيحيي الحفلات نخبة من نجوم الفن في مصر، ويستمر المهرجان خلال الفترة من 21 إلى 23 سبتمبر الجاري»

الترويج للمقاصد السياحية

وأكد أهمية هذه الأحداث الفنية التي يحرص الجمهور على حضورها، لافتًا إلى أن مهرجان رشيد للموسيقى والغناء شكل من أشكال التعاون بين وزارتي الثقافة والسياحة والآثار، والذي يعد نموذجا للتكاتف بين مؤسسات الدولة، ويأتي في إطار تفعيل بروتوكول التعاون بين الوزارتين، الذي تم توقيعه في مارس 2022.

وأوضح أن البرتوكول يستهدف التعاون بين الجانبين للترويج للأماكن السياحية والأثرية والتاريخية، من خلال إقامة حفلات فنية، بهدف تحقيق العدالة الثقافية والاستمتاع بالفن الراقي في مختلف ربوع الوطن.

ونظمت دار الأوبرا مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، بقلعة صلاح الدين في أغسطس الماضي وحقق المهرجان نجاحا منقطع النظير، كما نظمت الأوبرا في إطار البرتوكول المشار إليه مهرجان السويس للموسيقى والغناء، بمتحف السويس القومي.

وفي السياق نفسه أطلقت الأوبرا الدورة الأولى من مهرجان أبيدوس للموسيقى والغناء في سوهاج، مارس الماضي، وأحيا المهرجان نخبة من نجوم الفن، هم: «على الحجار وهشام عباس، ومدحت صالح وعمرو سليم».

وأعقبه في مايو الماضي إطلاق فعاليات مهرجان تل بسطا للموسيقى والغناء الأول بمحافظة الشرقية، في مايو الجاري.