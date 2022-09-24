مواعيد تسجيل الطلاب الجدد في كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية

أعلنت كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، بدء استلام أوراق القبول والتسجيل للعام الجامعي الجديد يوم الاثنين المقبل، وذلك على مدار يومين، بحسب تصنيف الطلاب الجدد، ما بين طلاب المرحلة الأولى وتقليل الاغتراب.

وكشف بيان صادر عن كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية، عن مواعيد التسجيل، والأوراق المطلوبة للطلاب الجدد، وشددت الكلية على أنه لن يتم استلام ملف الطالب من قبل الكلية في حالة نقص أي من المستندات المطلوبة.

مواعيد تسجيل الطلاب الجدد

- الاثنين، 26 سبتمر، لطلاب المرحلة الأولى.

- الثلاثاء، 27 سبتمبر، لطلاب تقليل الاغتراب.

أوراق مطلوبة من الطالب خلال التسجيل

- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة ضوئية شهادة الثانوية العامة.

- بطاقة الترشيح.

- اصل شهادة الميلاد المائية +3 صورة شهادة الميلاد المائية.

- 3 صور بطاقة للرقم القومي.

- 6 صور شخصية للطالب.

- 2 جند أو 6 جند، والتي يتم جلبها من قسم الشرطة التابع لمحل السكن.

- استمارة تسجيل المقررات «من خلال موقع ابن الهيثم».

- استمارة الكشف الطبي «من خلال موقع ابن الهيثم».