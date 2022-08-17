تنسيق كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية 2022.. أعلى من هندسة

أعلن تنسيق كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية 2022، والذي تبعه قبول الطلاب أصحاب الدرجات 365 درجة من مجموع الثانوية العامة لهذا العام، حيث تجاوزت في الترتيب كليات الهندسة كونها أتت في الترتيب 75 على مستوى تنسيق الكليات 2022 للمرحلة الأولى بينما أتت كلية الهندسة جامعة الإسكندرية في الترتيب 88 بمجموع 353 درجة.

أسباب ارتفاع تنسيق كلية الحاسبات

تنسيق كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية لعام 2022 عكس مدى الإقبال لهذا العام من طلاب الثانوية العامة كونها كلية مميزة بها عدد من البرامج التي تؤهل طلابها لشغل وظائف عدة عقب التخرج، والتي تهدف إلى تحليل البيانات في عدد كبير من المجالات.

أوراق التقديم في كلية الحاسبات وعلوم البيانات بالإسكندرية

وعقب إعلان تنسيق كلية الحاسبات وعلوم البيانات جامعة الإسكندرية 2022، فترصد «الوطن» خلال السطور التالية، الأوراق المطلوبة لعملية التقديم بالكلية للعام الجامعي 2022/2023، وذلك وفقا لما أعلنته الكلية عبر موقعها الرسمي للطلاب الذين سوف يلتحقون بها عقب إعلان نتيجة تنسيق الكليات 2022، وهي كالآتي:

- أصل شهادة الثانوية العامة + 3 صورة ضوئية شهادة الثانوية العامة.

- بطاقة الترشيح.

- أصل شهادة الميلاد المائية + 3 صورة شهادة الميلاد المائية.

- عـدد 3 صور من بطاقة الرقم القومي.

- 6 صور شخصية للطالب.

- شهادة 2 جند أو 6 جند للطلاب الذكور وذلك من قسم الشرطة التابع لمحل السكن.