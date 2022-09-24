حمو بيكا يكشف جزءا من أغنيته الجديدة: «مدرسة الشوارع أخطر لغات».. (فيديو)

كشف مطرب المهرجانات الشهير حمو بيكا عن أنه يتحضر لطرح مهرجان غنائي جديد، وذلك من خلال صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، حيث شارك الجمهور بجزء منه.

وظهر بيكا في الفيديو الذي شاركه مع جمهوره من داخل استوديو الصوت، وكشف عن جزء من المهرجان وعلق عليه قائلا «قريبا بدور العرض مدرسة الشوارع أخطر لغات».

كلمات مهرجان حمو بيكا

وجاءت كلمات الجزء الذي كشف عنه حمو بيكا من مهرجان مدرسة الشوارع أخطر لغات كالتالي..

مدرسة الشوارع أخطر لغات

معاكو حمو بيكا دارس الجهات

افتح كتاب حياتك يالا من سكات

اكتب عنوان الدرس كله شكليات

أولهم المنافق اللي براسين

يبيع الكلام للكدابين

يذكر أن حمو بيكا يستعد خلال الفترة المقبلة لإحياء حفل غنائي في دولة الكويت، وذلك يوم الخميس الموافق 6 أكتوبر، وذلك على خشبة مسرح قاعة البركة بأحد الفنادق الكبير هناك وسيشارك معه كل من عمر كمال وحسن شاكوش وبالفعل تم طرح البوسترات الخاصة بالحفل منذ أسبوع تقريبا.