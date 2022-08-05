حمو بيكا: محمد فؤاد لم يطردني من حفله.. كنت قاعد vip

نفى مؤدي المهرجانات حمو بيكا ما تردد من أنباء بشأن طرد المطرب محمد فؤاد له من حفله الغنائي الذي أقيم، أمس الخميس، بمنطقة الساحل الشمالي.

وقال حمو بيكا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن أنباء طرده غير صحيحة بالمرة، مضيفا: «لم يحدث أي خلاف بيني وبين النجم الكبير محمد فؤاد، وأنا مستاء من تداول أنباء بحدوث ضرب وتبادل ألفاظ مسيئة خلال الحفل».

حمو بيكا يوضح تفاصيل الأزمة

ونفى حمو بيكا تشاجره مع عدد من الشباب الموجودين بالحفل، وإنما كانت بين أشخاص يجلسون في طاولة كانت خلفه، متابعا: «أنا مكملتش 5 دقائق في الحفلة بالظبط، هيلحق يحصل خلاف وخناقة كمان؟، أنا أول ما لقيت الخناقة قمت مشيت، ورجعت تاني بعد الخناقة ما خلصت، قعدت بالمقاعد المخصصة لفئة vip».

حقيقة طرد محمد فؤاد لحمو بيكا

وكانت أنباء ترددت عن طرد محمد فؤاد لحمو بيكا من حفله الغنائي، وهو ما نفاه "بيكا" جملة وتفصيلا.

وقدم محمد فؤاد، في الحفل، عددا كبيرا من أهم وأشهر أغنياته، ومنها "ابن بلد، وأصيل وأصلي، والحب الحقيقي"، كما شارك الجمهور معه في غناء أكثر من أغنية.

يذكر أن محمد فؤاد لم يطرح هذا العام أي أغنية جديدة، إذ ما زال في مرحلة التحضيرات لألبومه الجديد الذي كان من المتوقع أن يطرح العام الماضي.