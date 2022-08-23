حمو بيكا يرد على مبادرة محمد نور للصلح مع «الموسيقيين»: بحب بلدي وعايز آكل عيش

حرص مؤدي المهرجانات حمو بيكا، على توجيه الشكر للفنان محمد نور، بعد إعلان الأخير تدخله لإصلاح الخلاف الناشب بين «بيكا» ونقابة المهن الموسيقية، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام».

حمو بيكا يشكر محمد نور على مبادرته للصلح بينه وبين نقابة المهن الموسيقية

وكتب حمو بيكا: «شكرا لأخويا النجم محمد نور، اللي أنت شايفه أنا هعمله.. أنا عاوز آكل في بلدي علشان أنا بحب جمهوري في بلدي واللي حضرتك شايفه أنا معاك فيه، وعفا الله عما سلف وطبعا أي حد على دماغي، ودي مبادرة كويسة منك شكرا لدعمك ليا وأنا أخوهم الصغير».

ورد محمد نور على منشور حمو بيكا قائلا: «حبيبي إن شاء الله نحل كل حاجة.. عفا الله عما سلف».

وتبنى الفنان محمد نور مبادرة للتوسط لإنهاء الخلاف الناشب بين مؤدي المهرجانات، وبين نقابة المهن الموسيقية، بعدما تم وقف حمو بيكا الغناء في مصر منذ فترة طويلة، بسبب رسوبه دائما في اختبارات النقابة.

محمد نور يعتذر لنقابة المهن الموسيقية للصلح بينهم وبين حمو بيكا

وطلب محمد نور في فيديو نشره عبر صفحته الشخصية على موقع الصور والفيديوهات «إنستجرام»، من أعضاء نقابة المهن الموسيقية، إنهاء الخلاف قائلًا: «حمو بيكا تحدث بطريقة عفوية، ولا يقصد إهانة أي شخص.. الإنسان وقت الغضب مش بيعرف يقول إيه، هو بس عاوز يشتغل.. جملة احتياج حمو بيكا للعمل أثرت في نفسي كثيرا، ولكن ذلك الأمر لا يعطيه الحق في أن يخطئ بحق أي شخص، واعتذر بالنيابة عن حمو بيكا».