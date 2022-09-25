أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأحد 25 سبتمبر 2022 في الأسواق المحلية

شهدت أسعار الفراخ البيضاء وكذلك البلدي و«الساسو» استقرارًا في الأسواق المحلية بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، إذ يقبل الكثير من الأمهات على شراء وتخزين اللحوم البيضاء لاستخدامها على موائد الغذاء عقب العودة من المدارس.

وأجرت بوابة «الوطن» جولة لرصد أسعار الفراخ البيضاء اليوم فضلا عن سعر الدواجن الأخرى اليوم الأحد 25 سبتمبر الجاري، في عدد من الأسواق المحلية.

أسعار الفراخ البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء بكل مشتقاتها على النحو التالي:

- تراوح سعر الفرخة البيضاء 2 كيلو ما بين 65 و75 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأوراك من الفراخ البيضاء بين 39 و42 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس من الفراخ البيضاء بين 48 و52 جنيهًا.

- وصل سعر أجنحة الفراخ البيضاء إلى نحو 25 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 36 و38 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص بين 38 و42 جنيهًا.

- وصل سعر كيلو الكبدة الصافي إلى نحو 50 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو الدواجن البلدي بين 45 و46 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو صدور الدواجن بالعظم بين 55 و60 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه وزن كيلو بين 75 و78 جنيهًا.

أسعار الفراخ بالمحلات التجارية

وجاءت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المحال التجارية كالتالي:

- سجل سعر طبق الكبدة والقوانص 48 جنيهًا.

- سجل سعر الدواجن الساسو نحو 39 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 70 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه بين 88 و110 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفراخ الطازجة نحو 45 جنيهًا.

- الفراخ البلدي وزن 2 كيلو بـ140 جنيهًا.