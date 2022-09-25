مواعيد انقطاع التيار الكهربائي عن 3 قرى في بيلا بكفر الشيخ

أعلنت شركة الكهرباء بكفر الشيخ قطع التيار الكهربائي عن عدد من القرى التابعة لمركز بيلا، لإجراء بعض أعمال الصيانة على شبكات الجهد المنخفض لهندسة كهرباء بيلا.

انقطاع التيار الكهربائي في بيلا

وذكر قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، في بيان، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي غدا الاثنين 26 سبتمبر عن شبكة كهرباء قرية حلمي حسين، وتشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع «الحكيم، الهنداوي، خميس موافي».

وأوضح البيان أنه سيتم فصل التيار الكهربائي يوم الأربعاء 28 سبتمبر عن شبكة كهرباء قرية الجرايدة، وتتضمن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار «المرور، المرور 2، المزرعة 2».

وأضاف قطاع كهرباء كفر الشيخ أنه سيتم أيضا فصل التيار الكهربائي يوم الخميس 29 سبتمبر عن شبكة كهرباء قرية إبشان، وتشمل المناطق المتأثرة بالانقطاع «سيد أحمد، عبد الله بكر».

قطع التيار الكهربائي لأعمال الصيانة

وتقدم قطاع كهرباء كفر الشيخ باعتذاره عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية المتأثرة باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة انقطاع التيار الكهربائي.