قطع الكهرباء عن 3 محافظات بالدلتا لمدة أسبوع للصيانة.. 5 ساعات يوميا
كتب:
صالح رمضان
12:34 م | السبت 24 سبتمبر 2022
أسباب قطع الكهرباء أرشيفية
وضعت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، خطة طموحة للقيام بأعمال صيانة دورية للمحولات وتغيير موصلات وزرع أعمدة، بدءًا من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، وذلك في 3 محافظات تابعة للشركة هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، بحسب المناطق المحددة في جداول الصيانة الأسبوعية.
قطع الكهرباء عن 4 قطاعات
وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في بيان لها، مناطق ومواعيد قطع الكهرباء في 4 قطاعات تابعة لها، وهي قطاعات «جنوب الدقهلية – شمال الدقهلية – دمياط – كفر الشيخ » وأوضحت أن السبب هو إجراء أعمال خطة الإحلال والتجديد والخطة الطموحة لشبكات الجهد خلال الأسبوع، وكذلك بيان بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط لأعمال الصيانة المركزية خلال هذه الفترة، علاوة على أعمال زرع أعمدة، وتغيير موصلات، و قطع كهرباء من أجل تقليم الأشجار، وغيرها من الأعمال الدورية.
فترة انقطاع الكهرباء
وأكدت الشركة أن فترة انقطاع التيار الكهربائي يختلف يوميا حسب الأعمال والمناطق المحددة في الجداول، إلا أنها تتراوح من 3 ساعات إلى 5 ساعات يوميا، وتبدأ الأعمال يوميا من الساعة 8 صباحا أو 9 صباحا في كل المناطق، وتنتهي الساعة 12 ظهرا أو 2 ظهرا حسب الوقت الذي تحتاج إلي الصيانة.
وتتنوع الأعمال التي تقوم بها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بين أعمال الصيانة علي الكابلات أو شد موصلات، وصيانة دورية علي المحولات، وتغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طائية، وتقليم أشجار، وتقليم الأشجار.
وأهابت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالمواطنين في المحافظات التابعة لها، باتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة انقطاع الكهرباء المعلنة، مؤكدة ان تلك الأعمال ضرورية لمنع حدوث أي عطل مفاجئ.