قطع الكهرباء عن 3 محافظات بالدلتا لمدة أسبوع للصيانة.. 5 ساعات يوميا

وضعت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، خطة طموحة للقيام بأعمال صيانة دورية للمحولات وتغيير موصلات وزرع أعمدة، بدءًا من اليوم السبت حتى الخميس المقبل، وذلك في 3 محافظات ‏تابعة للشركة هي الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، بحسب المناطق ‏المحددة في جداول الصيانة ‏الأسبوعية.‏

قطع الكهرباء عن 4 قطاعات ‏

وحددت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، في بيان لها، مناطق ومواعيد قطع الكهرباء في 4 ‏قطاعات ‏تابعة لها، وهي قطاعات ‏‏«جنوب الدقهلية – شمال الدقهلية – دمياط – ‏كفر الشيخ » وأوضحت أن السبب هو إجراء أعمال خطة الإحلال والتجديد والخطة الطموحة لشبكات الجهد خلال الأسبوع، ‏وكذلك بيان بالفصل المبرمج لشبكات الجهد المتوسط لأعمال الصيانة المركزية خلال هذه الفترة، علاوة ‏على أعمال زرع أعمدة، وتغيير موصلات، و قطع كهرباء من أجل تقليم الأشجار، وغيرها من الأعمال ‏الدورية.‏

فترة انقطاع الكهرباء ‏

وأكدت الشركة أن فترة انقطاع التيار الكهربائي يختلف يوميا حسب الأعمال والمناطق المحددة في ‏الجداول، إلا أنها تتراوح من 3 ساعات إلى 5 ‏ساعات يوميا، وتبدأ الأعمال يوميا ‏من الساعة 8 صباحا أو 9 ‏صباحا في كل المناطق، وتنتهي الساعة 12 ‏ظهرا أو 2 ظهرا حسب الوقت الذي ‏تحتاج إلي الصيانة.‏

وتتنوع الأعمال التي تقوم بها شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بين أعمال الصيانة علي الكابلات أو شد ‏موصلات، وصيانة دورية علي المحولات، وتغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طائية، وتقليم ‏أشجار، وتقليم الأشجار.‏

وأهابت شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، بالمواطنين في المحافظات التابعة لها، باتخاذ ما ‏يلزم لتوفير احتياجاتهم من الكهرباء خلال فترة ‏انقطاع الكهرباء المعلنة، ‏مؤكدة ان تلك الأعمال ضرورية لمنع حدوث أي عطل مفاجئ.‏