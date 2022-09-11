اليوم.. فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بكفر الشيخ لإجراء الصيانة

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ وشركة الكهرباء فصل التيار الكهربائي عن عدد من القرى بكفر الشيخ، ودسوق وسيدي سالم، ومطوبس، والحامول، والرياض، وبلطيم، اليوم الأحد، لإجراء الصيانة الدورية، من الساعة الثامنة والربع صباحاً حتى الساعة الثالثة عصراً.

فصل التيار الكهربائي عن المغذيات

سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذيات السعادة والساحل ومعدية رشيد والعرب، وتتأثر بعملية الفصل قرى البصراط والملاح، وقمسيون شرق وغرب، ومعدية رشيد والنجارين، وعزب العرب، لزرع أعمدة وتغيير موصلات.

كما يتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي البكاتوش بقلين، ويتأثر بعملية شباس قرية البكاتوش وتوابعها، وفصل التيار عن مغذي لاصفير بدسوق، وتتأثر بعملية الفصل لاصفير وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي شوغي بسيدي سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية شوغي وتوابعها.

القرى المتأثرة بفصل التيار الكهربي

وأعلنت الغرفة فصل التيار الكهربائي عن مغذي شعلان الجديد ببلطيم، وتتأثر بعملية الفصل رافع مياه المعدية وقرى العياشات، كما سيتم الفصل بمغذيات الخوالد وأبو أحمد والروضة، وتتأثر بعملية الفصل حطب وتوابعها، وقرية أبو أحمد، والروضة وتوابعها.

كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الحمراء بكفر الشيخ، وفصل التيار الكهربائي عن الحمراء وتوابعها، كما سيتم فصل التيار الكهربائي عن مغذي الرصيف بالرياض، وتتأثر بالفصل السيد خليل، ومحطة مياه بصيص والسنجاري، وفصل التيار الكهربائي عن ري الخفير بالحامول، وتتأثر بالفصل قرى 5و6 و7 و2 و1 وطرفاية.