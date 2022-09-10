قطع التيار الكهربائي عن عدة مناطق في الغردقة وبورسعيد لصيانة الشبكات

كشفت شركة توزيع كهرباء القناة عن اعتزامها فصل التيار عن عدد من المناطق الواقعة في محافظتي البحر الأحمر وبورسعيد، لإجراء أعمال الصيانة الدورية للشبكات.

وأفاد بيان لمحافظة البحر الأحمر، ان التيار الكهربائي سينقطع عن منطقة أبو العباس الواقعة خلف سنترال الغردقة السياحي، اعتبارا من الساعة التاسعة صباح الأحد، إلى الثانية بعد الظهر، للإجراء صيانة دورية للمحولات الكهربائية.

وأشار البيان إلى فصل التيار الكهربائي عن عدد من المناطق في نطاق المحافظة، اليوم السبت، بداية من الساعة التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرًا، موضحا أن المناطق المستهدفة في الغردقة هي مجاهد، وعمارات المحطة الغازية، والسنترال الجديد، والزراعة، وسوق الباعة.

إجراء احترازي لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة

وأشار قطاع الشبكات في شركة توزيع كهرباء القناة، إلى أنه «يجري عادة فصل التيار لصيانة محولات الكهرباء دوري، ونقل الأحمال التي تجرى لعدم فصل التيار الكهربائي بطريقة مفاجئة أو عمل مناورة طوارئ، مع إخطار الوحدات المحلية بشكل دوري لإصدار بيانات بالمناطق المقرر فصل التيار عنها».

تنفيذ أعمال إصلاحات وصيانة الشبكة بنطاق الحي

من جهته، أعلن قطاع شبكات كهرباء بورسعيد، فصل التيار الكهربائي بدءا من الساعة 9.30 صباح السبت لمدة 3 ساعات، عن بعض المناطق في حي المناخ، وهي خان الخليلي، وقشلاق السواحل، وأبراج الاستاد، وبنك التنمية بالمنطقة الخامسة، ومكتب بريد 23 ديسمبر، ومحطة الصرف الصحي في المنطقة السادسة، لتنفيذ أعمال إصلاحات وصيانة بالشبكة في نطاق الحي.

تدبير الاحتياجات خلال فترة فصل التيار

ودعا قطاع شبكات كهرباء في بورسعيد إلى ضرورة تنبيه المصالح الحكومية والمخابز والمستشفيات والمراكز الطبية ومحطات الصرف، في المناطق المستهدفة لتدبير احتياجاتها خلال فترة فصل التيار.