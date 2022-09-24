هبة عبدالغني: «القاهرة للدراما» مهرجان ولد كبيرا.. و«جزيرة غمام» فرح قلوب الناس

أعربت الفنانة هبة عبد الغني، عن سعادتها الغامرة بفوز مسلسلها «جزيرة غمام»، بجائزة أفضل مسلسل تليفزيوني عن عام 2022، في الدورة الأولى من مهرجان القاهرة للدراما.

هبة عبد الغني: «جزيرة غمام» مشروع وهدف.. «مش مجرد شغل»

ونشرت عبد الغني، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صورة تجمعها مع أبطال المسلسل، أثناء تواجدهم بمسرح مهرجان القاهرة للدراما بعد حصولهم على الجائزة.

وعلقت الفنانة على الصورة، قائلة: فوز جزيرة غمام بجائزة أحسن مسلسل من مهرجان القاهرة للدراما في نسخته الأولى، من أجمل الأحداث اللي عشتها في حياتي.

فرحتي مزدوجة.. ومبروك لشركاء النجاح

وأضافت: فرحة مزدوجة وإحساس طيب جميل لسببين.. الأول: انطلاق مهرجان للأعمال التليفزيونية من القاهرة عاصمة الدراما.. والثاني: فوز مسلسل كان بالنسبة لي مشروع وهدف مش مجرد شغل بامثل فيه دور، بجائزة عزيزة من مهرجان ولد كبيراً.

وتابعت: مبروك دكتور أشرف زكي والشركة المتحدة وشركة pod وCred ولكل شركاء هذه التجربة المهمة والمميزة ولكل من شارك في تنفيذها، مبروك عليكم نجاح النسخة الأولى بجدارة.

واختتمت "عبد الغني"، منشورها، قائلة: مبروك ليا ولكل أساتذتي وزملائي خلف الكاميرا وأمام الكاميرا نجاح مشروعنا الكبير العزيز علينا، قُلتها وإحنا بنمضي العقود وربنا رضانا فرحني وحصل.. نجحنا ودخلنا قلوب الناس.. الحمد لله على كل شيء الحمد لله.

يُذكر أن آخر أعمال هبة عبد الغني، مسلسل «جزيرة غمام»، والذي عرض خلال السباق الرمضاني الماضي، تأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوي.

وشارك في بطولة العمل، طارق لطفى، مي عز الدين، فتحي عبد الوهاب، أحمد أمين، رياض الخولي، عبدالعزيز مخيون، محمد جمعة، ميار الغيطي، إضافة إلى عدد كبير من الفنانين الشباب وضيوف الشرف، فضلاً عن ظهور خاص لوفاء عامر.

وقدّمت هبة عبدالغني خلال الأحداث شخصية الزوجة المصرية الأصيلة، التي تتمسك بزوجها مهما كانت عيوبه ومشاكله.