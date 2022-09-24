أرخص أسعار للدواجن في المحافظات.. الأبيض والبلدي والبط والرومي

انخفضت أسعار الدواجن اليوم، في مختلف محافظات مصر، لتسجل أقل أسعار لها عن الأيام الماضية، لتبدأ الأسعار في بعض المحافظات 26 جنيها لكيلو الأمهات الأبيض، و30 جنيها الفراخ البيضاء، ليتاح الشراء لجميع فئات المجتمع بأسعار أرخص من الأسابيع الماضية، التي رفعت خلالها الأسعار، لتعود مجدداً إلى أدنى مستوياتها.

وتأتي أقل أسعار في المحافظات، تبيع الدواجن بأسعار منخفضة، محافظة القليوبية، التي تعد من أكبر المحافظات المنتجة للدواجن في مصر.

وتسجل محافظات القليوبية والدقهلية ومطروح والمنوفية، أرخص أسعار الدواجن على مستوى الجمهورية، اليوم، وتتميز محافظات أخرى بتوافر الدواجن من الفراخ البلدي والرومي والبط، بكميات وأسعار مميزة مثل محافظة الفيوم وكفر الشيخ.

أسعار الدواجن اليوم بالمحافظات

وحول أسعار الدواجن اليوم، قال سالم عبدالله تاجر دواجن بمدينة سيدي براني بمطروح لـ«الوطن»، إنها سجلت انخفاضاً كبيراً وقمنا ببيع الفراخ البيضاء الكيلو بـ30 جنيها، والفراخ البلدي الكيلو بـ50 جنيها، وطبقاً لبورصة الدواجن بمحافظة القليوبية، سجلت أسعار الدواجن اليوم، لحم الفراخ البيضاء الكيلو 30 جنيها، ولحم الفراخ الساسو الكيلو بـ41 جنيها، ولحم الفراخ البلدي الكيلو بـ36 جنيها، ولحم الأمهات الأبيض الكيلو بـ26 جنيها.

وأوضح أحمد شعبان، تاجر دواجن بمحافظة الدقهلية لـ«الوطن»، أن أسعار الفراخ، البيضاء اليوم تباع بـ32 جنيها الكيلو، والفراخ البلدي العادي بـ49 جنيها، والفراخ البلدي الفلاحي الحر بـ59 جنيها، والفراخ الحمرا ساسو بـ47 جنيها، والارانب الفلاحي تربيه بيتي ب 50 جنيه، والبط السوداني والمسكوفي ب 60 جنيه.

وفي محافظة كفر الشيخ، سجلت بورصة أسعار الدواجن بالمحافظة اليوم، سعر الفراخ البيضاء بـ37 جنيها للكيلو، والفراخ البلدي بسعر 50 جنيها، والساسو بـ44 جنيها، وفي المنوفية، سجلت أسعار الدواجن، الفراخ البيضة 31 جنيها، والفراخ البلدي بـ50 جنيها، والفراخ الحمراء الأمهات 30 جنيها، وفي محافظة المنيا، سجلت أسعار بورصة الدواجن، الفراخ البيضاء من 35 حتى 37 جنيها للكيلو، والبلدي من 45 حتى 50 جنيها للكيلو.

وفي محافظة الفيوم، سجلت بورصة الدواجن سعر كيلو الفراخ، البيضاء بـ32 جنيها والفراخ البلدي الفلاحي 50 جنيها، والفراخ البلدي الحر 49 جنيها، والبط البلدي الفلاحي 60 جنيها، والبط المسكوفي 55 جنيها، والبط المولار الفلاحي 48 جنيها، والرومي البلدي الفلاحي 65 جنيها، ورومي حشو 60 جنيها، وجوز حمام جامبو رقم واحد 70 جنيها، والحمام البلدي 60 جنيها، والأرانب 50 جنيها.

وسجلت بورصة أسعار الدواجن في محافظة المنوفية، أسعار الفراخ البيضة 31 جنيها، والفراخ البلدي 50 جنيها، والفراخ الحمراء والأمهات 30 جنيها.

انخفاض متوقع بأسعار الدواجن

وأوضح سعد عبدالله تاجر دواجن بمدينة الضبعة، أنه من المتوقع انخفاض أسعار الدواجن خاصة أسعار الفراخ البيضاء خلال شهر أكتوبر، مع زيادة الإنتاج في هذا التوقيت على مستوى الجمهورية، ومنها مزارع الضبعة، التي يزيد عددها عن 350 مزرعة.