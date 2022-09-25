درجات الحرارة اليوم الأحد 25-9-2022.. ارتفاع ملحوظ للرطوبة على الصعيد

أعلنت الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة والرطوبة على عدد من مدن ومحافظات الصعيد، إذ تسجل العظمى في كل من المنيا 41 وأسيوط 42 وسوهاج 42 وقنا 43 والأقصر 43 وأسوان 43 والوادي الجديد 43، وأبو سمبل 42 درج مئوية بالتزامن مع ثالث أيام فصل الخريف 2022.

وأوضحت الأرصاد أنه من المتوقع وجود سحب منخفضة اليوم الأحد صباحًا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ما يساعد على تلطيف الأجواء، فضلا عن أن بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد ستشهد وجود نشاط للرياح ليلًا ما يقلل الإحساس بالرطوبة.

طقس معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى

ويسود طقس اليوم حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدل الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء والصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وفيما يتعلق بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم 25 سبتمبر على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي:

القاهرة 34 23

العاصمة الإدارية 34 23

6 أكتوبر 35 22

بنها 34 23

دمنهور 33 22

كفر الشيخ 32 22

المنصورة 33 22

دمياط 30 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 22

الزقازيق 34 23

شبين الكوم 34 23

طنطا 34 22

شلاتين 39 26

الإسكندرية 30 22

العلمين الجديدة 30 21

وادي النطرون 32 21

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 30 22

رفح 30 22

الطور 35 24

كاترين 32 18

رأس سدر 37 21

نخل 34 16

طابا 36 23

نويبع 39 24

حلايب 35 26

شرم الشيخ 40 27

الغردقة 41 26

مرسى علم 38 26

الفيوم 39 23

بني سويف 39 23

المنيا 41 23

أسيوط 42 23

سوهاج 42 23

قنا 43 24

الأقصر 43 25

أسوان 43 26

الوادي الجديد 43 24

أبو سمبل 42 25

أبو رماد 38 26

رأس حدربة 34 26.