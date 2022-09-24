«الأرصاد»: ارتفاع درجات الحرارة خلال الأسبوع الجاري وسقوط أمطار

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن فصل الخريف بدأ بشكل رسمي، وهو موسم معروف عنه التقلبات الجوية السريعة، واختلاف درجات الحرارة بين فترة الصباح والمساء، وعلى مدار الأسبوع.

طقس خريفي على معظم الأنحاء

وأضافت «غانم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد، وبسنت الحسيني، أنه من المتوقع أن يسود طقس خريفي على مختلف أنحاء الجمهورية اليوم، ودرجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بنحو 3 درجات، والكتل الهوائية المؤثرة علينا آتية من البحر المتوسط.

فرص لسقوط أمطار

وتابعت «غانم»: «اليوم سنشهد تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، ويوجد فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على السلوم ومطروح اليوم، وسنلاحظ ارتفاعًا طفيفًا في درجات الحرارة على مدار الأسبوع خاصة يومي الثلاثاء والأربعاء»، متابعة: «سنشهد فرص كبيرة لسقوط الأمطار الأيام المقبلة».

وفيما يتعلق بـ درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي:

القاهرة 33 23

العاصمة الإدارية 33 23

6 أكتوبر 34 22

بنها 33 23

دمنهور 32 22

كفر الشيخ 31 22

المنصورة 32 22

دمياط 32 22

بورسعيد 29 23

الإسماعيلية 33 23

السويس 34 22

الزقازيق 33 22

شبين الكوم 33 23

طنطا 32 22

شلاتين 36 25

الإسكندرية 29 22

العلمين الجديدة 30 22

وادي النطرون 31 21

مطروح 28 21

السلوم 28 20

سيوة 36 20

العريش 31 21

رفح 30 21

الطور 33 24

كاترين 29 18

رأس سدر 36 21

نخل 33 15

طابا 35 23

نويبع 37 22

حلايب 32 26

شرم الشيخ 37 27

الغردقة 36 25

مرسى علم 35 25

الفيوم 34 23

بني سويف 34 23

المنيا 38 23

أسيوط 38 24

سوهاج 39 23

قنا 40 23

الأقصر 41 24

أسوان 41 26

الوادي الجديد 39 23

أبو سمبل 39 25

أبو رماد 35 27

رأس حدربة 31 27.