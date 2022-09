بعد واقعة الأوسكار.. ويل سميث يعود إلى السينما كمنتج في «The Brilliance»

تستعد مخرجة الأفلام الوثائقية شرمين عبيد شينوي، الحاصلة على جائزتي أوسكار، لتقديم أول أفلامها الروائية بعنوان «Brilliance»، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب ماركوس ساكي، ويتولى أكيفا جولدسمان تحويلها إلى عمل سينمائي من إنتاج شركة «باراماونت بيكتشرز»، كما يشارك الفنان الأمريكي ويل سميث في إنتاج الفيلم من خلال شركته «Westbrook Studios».

وحصلت المخرجة الباكستانية شرمين عبيد شينوي على جائزتي أوسكار في فئة أفضل فيلم وثائقي قصير على فيلمي «Saving Face» عام 2012، و«A Girl in the River: The Price of Forgiveness» عام 2017، بالإضافة إلى حصولها على 4 جوائز إيمي، وفقًا لما نشره موقع «ديدلاين».

تفاصيل فيلم «The Brilliance»

وتفترض ثلاثية رواية «The Brilliance» التي تم نشرها للمرة الأولى في 2013 وباعت أكثر من مليوني نسخة، أن 1% من أطفال العالم يولدون بمواهب قوية، فكيف سيتكيف المجتمع معها، وتدور الأحداث في المستقبل، إذ يهدد الأشخاص غير العاديين، الوضع الراهن للسكان العاديين بمواهبهم الفريدة، ويتم تصنيفهم رسميًا على أنهم «العباقرة» وتتبعهم بعناية من قبل الحكومة.

ومن المتوقع أن يلعب ويل سميث دور بطل سلسلة الكتب «نيك كوبر»، الوكيل الفيدرالي الذي يعمل في قسم التحليل والاستجابة، ووظيفته هي تعقب وإنهاء نشاط الذين يستخدمون قدراتهم في إيذاء الناس، وهو نفسه لديه موهبة التحليل التنبئي الذي يسمح له برؤية ما سيحدث قبل حدوثه والرد بشكل استباقي.

صفعة «أوسكار» تؤثر على مسيرة ويل سميث الفنية

ولم يتم تحديد إذا كان ويل سميث سوف يقوم ببطولة الفيلم أم لا حتى الآن، خاصة أنه لم يشارك في مشاريع سينمائية جديدة بعد الأزمة الخاصة بصفعة الأوسكار، التي تم حظره بسببها من المشاركة في حفل توزيع الجوائز لمدة عقد كامل، وبسبب تلك الواقعة تدرس شركة «آبل» موعد إصدار فيلم «Emancipation» للمخرج أنطوان فوكوا، الذي شارك في بطولته ليكون بين ديسمبر المقبل أو أوائل عام 2023.