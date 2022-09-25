فرقة مسار إجباري في حفل خاص بالأردن اليوم

ينتظر الجمهور الأردني مساء اليوم الأحد لقاء فرقة مسار إجباري في حفل غنائي مميز سيشهد حضورا جماهيريا كبيرا لسماع عدد من الأغاني الخاصة بالفرقة التي يحبونها ويتفاعلون معها.

تحيي فرقة مسار اجباري حفلها الغنائي على خشبة مسرح المدرج الروماني بالعاصمة الأردنية عمان، ويأتي هذا الحفل للفرقة بعد غياب دام لثلاث سنوات عن إقامة حفلات في الأردن.

حفل مسار إجباري في الأردن

وكان قد تم طرح التذاكر الخاصة بحفل مسار إجباري عبر الموقع الرسمي للحجز والتي تم طرحها على فئة واحدة فقط بلغت قيمتها 20 دينار أي ما يعادل 540 جنيها مصريا وبالفعل لاقت إقبالا كبيرا.

يذكر أن فرقة مسار إجباري كانوا قد طرحوا مؤخرا أغنية بعنوان «نص الحاجات» التي تم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وحققت نجاحا كبيرا حيث وصلت نسبة مشاهدتها إلى 650 ألف مشاهدة.

أغنية نص الحاجات

وأغنية نص الحاجات لمسار إجبارى كتبها محمد بحيري، وألحان هاني الدقاق وتوزيع مسار إجباري، وتقول كلمات الأغنية:

مكتوب عليك نص الحاجات مكتوب عليك نص العما

مكتوب عليك نص السكات نص العياط و الهمهمه

مكتوب عليك ، نص انبساط ، متبقي من نص إترمى

مكتوب عليك نص السما مالكش حق في كلها