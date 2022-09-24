اشتعال النيران في سيارة ملاكي ومصرع قائدها بالغربية.. اصطدمت بحاجز

لقي شخص مصرعه، إثر تصادم سيارة كان يقودها بحاجز خرساني على طريق «طنطا - كفر الزيات»، بالقرب من قرية شبرا النملة، ما أدى إلى اشتعال النيران في السيارة ملاكي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اشتعال سيارة ملاكي

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز شرطة طنطا، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، باشتعال سيارة ملاكي، بعد أن اصطدمت بحاجز خرساني، ووفاة قائدها، علي طريق «طنطا - كفر الزيات».

وانتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، وسيارة إسعاف وسيارة من قوات الدفاع المدني، إلى محل الواقعة، وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، مصرع شخص يدعى محمود محمد، مقيم بقرية شبراخيت، بمحافظة البحيرة، إثر تعرضه لحادث تصادم بالحواجز الخرسانية، على طريق «طنطا - كفر الزيات»، بعد أن اختلت عجلة القيادة، ما أسفر عن اشتعال النيران داخل سيارة ملاكي كان يستقلها.

إخماد النيران

وتم السيطرة على ألسنة اللهب، ورفع آثار الحادث تمهيدا لتيسيير حركة المرور وإعادة فتح الطريق أمام السيارات، ونُقلت الجثة إلي مشرحة مستشفى طنطا الجامعي، وحُرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.