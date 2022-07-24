إصابة 7 أشخاص إثر اشتعال النيران في سيارة عقب انقلابها بسمالوط

أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة، مساء اليوم الأحد، إثر انقلاب سيارة ملاكي واشتعال النيران بها على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مطلع محور سمالوط في شمال محافظة المنيا، وذلك بسبب انفجار أحد إطارتها.

اشتعال النيران بسيارة ملاكي عقب انقلابها

تلقى اللواء محمد عبدالتواب، مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ من مركز شرطة سمالوط شرق، يتضمن انقلاب سيارة ملاكي، واشتعال النيران بها بالقرب من محور سمالوط، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص جميعهم من أسرة واحدة.

انفجار أحد الإطارات سبب الحادث

انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث، وبالفحص تبين انقلاب السيارة رقم «972 ن ب و»، بمدخل البستان بالقرب من محور سمالوط، بسبب انفجار أحد الإطارات واختلال عجلة القيادة بيد السائق وفشله في السيطرة عليها.

تم نقل المصابين إلى مستشفى سمالوط النموذجي وهم «نرمين. ش»، 36 عامًا، وشقيقها «يونس. ش»، 41 عامًا، وأبنائه الثلاثة «استفين»، 15 عامًا، «رامي»، 13 عامًا، و«مارفي»، 7 سنوات، و«بيشوي .و»، 12 عامًا، و«نجاة. ح»، 56 عاما، وجمعيهم يقيمون بمحافظة القاهرة، وتتراوح إصابتهم ما بين سحجات وكدمات بأنحاء الجسم واشتباه ارتجاج.

تم تحرير المحضر اللازم بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسير الحركة المرورية بالطريق، وأفادت التحريات الأولية التي أجرتها مباحث سمالوط أن الحادث وقع بسبب انفجار أحد الإطارات مما أدى إلى انقلاب السيارة واشتعال النيران بالجزء الأمامي منها دون أن تمتد للداخل، وتم التحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.