بتر ذراع مزارع أثناء «دريس» محصول الذرة في المنوفية.. لا شبهة جنائية

استقبل مستشفى خاص في مركز أشمون بمحافظة المنوفية، مزارعا أصيب ببتر بذراعه الأيسر، جراء دريس محصول الذرة في أرضه، وأُبلغت قوات الشرطة بالواقعة، وحُرر عن الحادث المحضر اللازم.

بتر الذراع الأيسر

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد إصابة المدعو «ع، م»، 40 عاما، مقيم في قرية محلة سبك التابعة لمركز أشمون، نتيجة دخول يده في ماكينة دريس الذرة ما أدى إلى بتر ذراعه الأيسر، وانتقل به الأهالي إلى المستشفى لمحاولة إنقاذه، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

وبسؤال شقيق المصاب، أكد إصابة أخيه أثناء دريس محصول الذرة إثر دخول ذراعه الأيسر بالماكينة، نافيا الشبهه الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة يحمل رقم 12756 إداري المركز، وكذا إرفاق التقرير الطبي عن الحالة وأقوال شقيقه الذي نفى الشبهة الجنائية.

حريق في منزل

وعلى صعيد آخر، اندلع حريق هائل في منزل بمركز الباجور بمحافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية، ونجحت في إخماد الحريق والسيطرة عليه، وبسؤال مالك المنزل نفى وجود أي إصابات ناتجة عن الحريق، بخلاف احتراق محتويات الشقة، مشيرا إلى أنه لا يعرف سبب الحريق حتى الآن، وتحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التحقيقات في الحادث .