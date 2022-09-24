العثور على جثة شخص مجهول الهوية خلف مستشفى في سوهاج

عثر أهالي مركز أخميم بمحافظة سوهاج على جثة رجل مسن ملقاة بشارع «النص» خلف مستشفى أخميم المركزي، ونُقلت الجثة لمشرحة المستشفى المركزي بالمدينة تحت تصرف الجهات المختصة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم الشرباش مساعد وزير الداخلية، ومدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين مدير إدارة الأمن الجنائي، يفيد العثور على جثة مجهولة الهوية بمحيط مركز أخميم.

جثة مجهولة الهوية

وكشف الفحص الطبي المبدئي، أن الجثة لشخص في الخمسينات من عمره، ولا يحمل أى إثبات للهوية، ولا توجد عليه آثار ظاهرية للضرب أو العنف، ووُضعت الجثة تحت تصرف الجهات المختصة.

وحُرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لكشف هوية الجثة وغموض الواقعة.

العثور على جثة طفل حديث الولادة

وفي سياق آخر، عثر شخص، فجر اليوم، بمركز طهطا بمحافظة سوهاج على جثة مولود ذكر بالحبل السري ملفوف بـ«فوطة» أطفال، وتم تسليم الجثة لمشرحة مستشفى طهطا المركزي تحت تصرف الجهات المختصة.