خالد سليم: إصابة والدتي بسرطان الثدي كانت أسوأ فترة في حياتي

تحدث الفنان خالد سليم، عن أصعب الفترات الصعبة التي مر بها في حياته وهي إصابة والدته بسرطان الثدي في عام 2021 وإصابته بورم حميد في أحباله الصوتية وإجرائه عملية جراحية لاستئصاله.

«سليم»: قرار إجرائي عملية في أحبالي الصوتية الأصعب في حياتي

كشف الفنان خالد سليم، أثناء وجوده ضيفًا على إحدى حلقات برنامج «من القلب» الذي يبث عبر شاشة قناة «أبو ظبي» مع الإعلامي نور الدين يوسف، عن المشكلة الصحية التي تعرض لها في أحبالة الصوتية قائلا: «كان أصعب قرار أخدته فى حياتي إني أعمل عملية في أحبالي الصوتية بسبب مشكلة حصلت واستمرت سنة قعدت فترة طويلة مش عارف فيه إيه وماله صوتي دايما مش مظبوط نفسي بيروح مني».

خالد سليم يحكي عن أزمة أحبالة الصوتية

وتابع خالد سليم أنه بعد ذلك بدأ علاجا مع أكثر من طبيب لمدة 3 أشهر ولكنه لم يتحسن ولم يجد نتيجة حتى وصل إلى طبيب أحبال صوتية وتخاطب وبالفعل ذهب وأجرى منظارا فوجد تجمع دموي على أحباله الصوتية وخيره بين إجراء العملية أم العلاج فاختار العملية.

وأوضح «سليم» أنه بعد انتهاء العملية أخبره الطبيب بأن هذا لم يكن تجمعا دمويا ولكنه كان ورما سرطانيا ولابد من إجراء مزرعة للتأكد من كونه حميدا أم خبيثا واكتشف بأنه كان حميدا.

كما تحدث الفنان خالد سليم أيضا عن إصابة والدته العام الماضي 2021 بسرطان فى الثدي قائلا: «كانت فترة صعبة جدا بداية السنة كانت حلوة وفجأة بيجيلنا الخبر بعد فحوصات وتحاليل فاتضح إن فيه سرطان ثدي وكل العيلة اتكهربت بس الحمدلله بدأت مشوار العلاج وتم استئصال الورم والغدد ورجعت زي الفل، الموضوع استمر أربع شهور كانت من أسوء الشهور اللي مرت عليا في حياتي».