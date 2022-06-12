خالد سليم يعود إلى السينما بـ فيلم «في القلب» خلال عيد الأضحى

ينضم فيلم «في القلب»، إلى قائمة الأفلام المرتقب عرضها في السينما بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، حسب ما أعلن المخرج مرقس عادل، وتأكيده أن الفيلم تم الانتهاء من تصويره، ويتم العمل حاليًا على المونتاج والمكساج، لضمان عرضه في شهر يوليو المقبل وبالتحديد مع بداية أيام عيد الأضحى.

أبطال فيلم في القلب

فيلم في القلب، يضم عددا من النجوم أبرزهم خالد سليم، نسرين طافش، منة فضالي، هالة فاخر، سوسن بدر، محمد عز، توني ماهر، إنجي كيوان، فكرة إسحاق إبراهيم، سيناريو وحوار سمير منصور، إخراج مرقس عادل.

وتدور أحداث الفيلم والذي تصوير مشاهده بين مصر ودبي، في إطار رومانسي اجتماعي، وتقوم نسرين طافش بمشاركة خالد سليم الغناء في إحدى الأغنيات التي من المقرر أن تستخدمها الشركة المنتجة للترويج للفيلم.

خالد سليم يعود إلى السينما بعد غياب سنوات

ونشر الفنان خالد سليم في الساعات الماضية، من خلال خاصية ستوري عبر حسابه بـ إنستجرام، مجموعة صور عن اليوم الأخير للتصوير، بصحبة هالة فاخر ونسرين طافش.

ويعود خالد سليم، إلى السينما من جديد، بعد تقديمه عدة تجارب منها فيلم سنة أولى نصب عام 2004 مع أحمد عز، داليا البحيري، نور، حسن حسني، تأليف سميرة محسن، إخراج كاملة أبو ذكري.

وقدم خلال الفيلم عدد من الأغنيات الناجحة منها عشنا قد إيه، وبلاش الملامة، وحقق من خلالهما نجاحًا كبيرًا وانتشارًا واسعًا.

وفي نفس العام شارك خالد سليم، الفنانة داليا البحيري، بطولة فيلم كان يوم حبك، تأليف مراد منير، إخراج إيهاب لمعي، بطولة ريهام عبد الغفور، خالد سرحان، محمد رجب.

وعام 2017 قدم فيلم جدو مشاكل، مع لطفي لبيب، وسامي مغاوري، ومي القاضي، تأليف محمود حسن عبد العليم، إخراج وائل الرومي.