خالد النبوي ينهار من البكاء قبل أداء صلاة الجنازة على هشام سليم

توافد عدد من الفنانين والشخصيات العامة، على مسجد الشرطة في مدينة الشيخ زايد لأداء صلاة الجنازة على الفنان الراحل هشام سليم، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع مرض السرطان.

ودخل الفنان خالد النبوي، في نوبة بكاء شديدة بمجرد وصوله إلى المسجد قبل صلاة الجنازة على الفنان الراحل.

ووصل إلى مسجد الشرطة، منذ قليل، للمشاركة في تشييع جنازة هشام سليم، كل من الفنانين يسرا وليلى علوي والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وزوجته روجينا، وفيدرا، بالإضافة إلى محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الأسبق.

وصول جثمان هشام سليم إلى مسجد الشرطة

ووصل منذ قليل، جثمان هشام سليم، إلى مسجد الشرطة، وكان في استقباله الفنان محمد الشقنقيري، وعدد من أصدقاء وأقارب الفنان الراحل.

وفاة الفنان هشام سليم

ورحل عن عالمنا الفنان هشام سليم، صباح اليوم، متأثرا بمضاعفات إصابته بمرض السرطان، عن عمر ناهز 64 عاما.