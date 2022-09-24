بالأرقام.. تفاصيل تنظيم استفتاء في 4 مناطق أوكرانية للانضمام إلى روسيا

تشهد 4 مناطق تسيطر عليها القوات الروسية، داخل الأراضي الأوكرانية، استفتاءً لتقرير الانضمام إلى روسيا الاتحادية أم البقاء كأقاليم تابعة لأوكرانيا، يستمر حتى يوم 27 سبتمبر الجاري، وهي إقليم «دونباس»، ومنطقتي «خيرسون»، ومنطقة «زاباروجيا».

معلومات عن مناطق الاستفتاء

- تبلغ مساحة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا 100 ألف كليومتر مربع، وتشكل قرابة 20% من مجموع مساحة الأراضي الأوكرانية.

- يتراوح عدد سكان تلك المناطق، التي تخضع للسيطرة الروسية ما بين 5 إلى 7 ملايين نسمة، أي ما يقارب 15% من مجموع سكان أوكرانيا.

- جمهورية لوجانسك: تبلغ مساحتها أكثر من 26.5 الف كم مربع، وعدد سكانها يبلغ نحو مليونين وربع المليون نسمة.

- جمهورية دونيتسك: تبلغ مساحتها 26.5 ألف كم مربع، وعدد سكانها يتجاوز 4 ملايين نسمة.

- منطقة خيرسون: مساحتها تبلغ 28 ألف كم مربع، ويبلغ عدد سكانها قرابة المليون نسمة.

- زاباروجيا: تبلغ مساحتها 20 ألف كم مربع ويصل عدد سكانها فوق المليون ونصف المليون نسمة.

يقول رئيس مركز الحوار الروسي العربي، مسلم شعيتو، في حوار مع شبكة «سكاي نيوز عربية»: «هذه المناطق الأربع هي من طالبت بتنظيم الاستفتاءات فيها للخلاص من القمع الأوكراني المديد لها، ولهذا فالانضمام لروسيا هو خيار شعبي عام في تلك المناطق».

ويقسم رئيس مجلس الحوار الروسي العربي تلك المناطق إلى قسمين:

أولها: تلك التي تقع في إقليم دونباس بالشرق، وتضم جمهوريتي لوجانسك ودونيتسك اللتين بادرتا منذ عام 2014 لاعلان استقلالهما عن كييف، لكنها تعرضت طيلة 8 سنوات لضغوط عنيفة ولقصف شبه يومي من قبل القوات الأوكرانية.

ثانيهما: منطقتا خيرسون وزابوروجيا القابعتان في الجنوب، وهما أيضا لطالما عانى سكانهما من الاضطهاد والتمييز على خلفية كونهم في غالبيتهم من الروس، على حد قوله.

مناطق غنية بالموارد الطبيعية

«تتمع هذه المناطق الأربعة بثروات وموارد طبيعية كبيرة وهي منبع رئيسي للفحم الحجري والحبوب والغلال خاصة دوار الشمس»، وفقا لشعيتو.

ويضيف الخبير في الشأن الروسي: «فضلا عن المصانع الكثيرة التي تميز تلك المناطق والتي تعود بتاريخها لزمن السوفييت».

من جهته يقول الخبير في الشأن الروسي رامي القليوبي، في لقاء مع شبكة «سكاي نيوز عربية»: «من بين المناطق الأربع جمهوريتي إقليم دونباس حتى قبل إجراء الاستفتاءات الجارية، تقعان خارج سيطرة كييف، فهما منذ عام 2014 منفصلتان عن أوكرانيا».

يذكر أن 4 مناطق تسيطر عليها القوات الروسية منذ اندلاع الصراع الروسي الأوكراني أعلنوا عن إجراء استفتاءات لضم أراضيها للاتحاد الروسي في الفترة من 23 سبتمبر حتى 27 سبتمبر.