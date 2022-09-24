بايدن: استفتاءات موسكو الصورية ذريعة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا

تعهد الرئيس الأمريكي، جو بايدن، برد سريع وحاسم في حال ضم روسيا أراض أوكرانية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وأمس الجمعة، بدأت روسيا، تنظيم استفتاءً يهدف لضم 4 مناطق: «لوجانسك - دونيتسك - خيرسون - زابوريجيا» واقعة تحت سيطرتها في أوكرانيا.

وقال بايدن، إن «واشنطن»، لن تعترف أبدا بالأراضي الأوكرانية على أنها أي شيء آخر غير جزء من البلاد، مشيرا إلى أن استفتاءات «موسكو» الصورية ذريعة كاذبة لمحاولة ضم أجزاء من أوكرانيا بالقوة في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك الميثاق الأممي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

بايدن: «واشنطن» ستعمل مع الحلفاء لفرض تكاليف اقتصادية شديدة على «موسكو»

وأضاف بايدن، أن الولايات المتحدة، ستعمل مع حلفائها وشركائها لفرض تكاليف اقتصادية إضافية سريعة وشديدة على «موسكو»، وستستمر في دعم شعب أوكرانيا وتزويده بالمساعدة الأمنية لمساعدته على الدفاع عن نفسه.

وكانت السلطات الأوكرانية، قالت في وقت سابق، إن التصويت يتم بشكل إلزامي، مشيرة إلى تعرض السكان لتهديدات بالعقاب في حالة عدم المشاركة.

وأوضحت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، أن «واشنطن» لا تسعى للنزاع مع «موسكو»، مضيفة أنها تفضل تجنب الدخول في أي مواجهة مباشرة مع روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

«البيت الأبيض»: «واشنطن» تعتبر «موسكو» المسؤولة الوحيدة عن الحرب

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيير خلال مؤتمر صحفي، إن «واشنطن» تعتبر «موسكو» المسؤولة الوحيدة عن الحرب، وأن بإمكان روسيا وقفه في أي لحظة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة وحلفاءها تقدم مساعدات عسكرية واقتصادية وإنسانية بمليارات الدولارات لأوكرانيا، وتطبق عقوبات ضد روسيا لإضعاف قدراتها على القتال.

بدورها، أعلنت السلطات الأوكرانية ، إلغاء اعتماد السفير الإيراني، لديها وتقليص عدد الدبلوماسيين الإيرانيين لدى «كييف»، على خلفية مزاعم تزويد «طهران»، «موسكو» بدفعة من الطائرات المسيرة.

وكان «البيت الأبيض»، أشار في وقت سابق، إلى أن «واشنطن» تعتقد أن «طهران» أرسلت دفعة أولى من طائرات بدون طيار إلى «موسكو».

وأمس الجمعة، أعلنت «كييف»، إسقاط 4 طائرات مسيرة إيرانية الصنع انتحارية تستخدمها «موسكو» في الحرب.

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن إيران تلحق الأذى بمواطني بلاده، وطلب من وزارة خارجيته الرد.