المستشار الألماني يزور 3 دول خليجية لإبرام صفقات في مجال الطاقة

أعلن المستشار الألماني أولاف شولتز، اليوم، عن بدء جولة إلى الشرق الأوسط لمدة يومين، تشمل 3 دول، بهدف إبرام صفقات طاقة جديدة، ودراسة إقامة تحالفات جديدة، وسط تفاقم الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية الناتجة عن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وانخفضت واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز الروسي بشكل حاد، على خلفية العلمية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وسط مخاوف من مواجهة الدول الأوروبية لنقص حاد في مصادر الطاقة، خلال الأشهر المقبلة، حسب تقرير لوكالة أنباء «أسوشيتد برس».

أسباب زيارة شولتز إلى الشرق الأوسط

وقال مسؤول ألماني رفيع المستوى، إن نقص إمدادات الغاز الطبيعي أحد أسباب جولة شولتز في الشرق الأوسط، والمقرر أن تشمل السعودية والإمارات وقطر، ويرافقه خلال الزيارة وفد تجاري رفيع المستوى.

وأضاف «ليس المستشار الألماني وحده من يسعى لإجراء محادثات في الوقت الحالي حول إمدادات الطاقة، وإنما العديد من القادة الآخرين».

«شولتز» سيوقع اتفاقية للطاقة مع الإمارات

ويبدأ شولتز جولته بزيارة السعودية، لتوقيع عدد من الاتفاقات، قبل التوجه إلى الإمارات، ليلتقي رئيس الدولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لتوقيع اتفاقية حول الطاقة، كما ستتناول المحادثات استضافة البلاد لمحادثات المناخ خلال العام المقبل.

وستكون قطر المحطة الأخيرة في جولة شولتز، حيث يلتقي خلال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، لبحث العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية، وملف استضافة الدوحة لكأس العالم لكرة القدم.

وقال مسؤولون ألمان إن جميع اتفاقيات الطاقة ستأخذ في الاعتبار خطط ألمانيا للتحول إلى محايدة للكربون بحلول عام 2045، ما يتطلب التحول من الغاز الطبيعي إلى الهيدروجين المنتج باستخدام الطاقة المتجددة في العقود المقبلة.