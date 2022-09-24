روسيا تقرر منح الجنسية للمقاتلين الأجانب في صفوفها أمام أوكرانيا

ذكرت قناة العربية الإخبارية أن السلطات الروسية أقرت تسهيلات في قانون الحصول على الجنسية للأجانب المقاتلين في صفوفها أمام القوات الأوكرانية، مشيرة إلى أنه «سيتم منح الجنسية للمقاتلين الأجانب مع القوات الروسية خلال العملية العسكرية في أوكرانيا».

وشهدت العملية العسكرية الروسية تراجعا كبيرا في صفوف القوات الروسية، مع الهجوم المضاد من الجانب الأوكراني، فيما يتزامن القرار مع إجراء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تغييرات في قيادة الجيش الروسي، أبرزها إعفاء نائب وزير الدفاع من منصبه.