قصف روسي على «زابوريجيا» الأوكرانية يسفر عن على سقوط ضحايا

أعلن مسؤول أوكراني، سقوط ضحايا جراء قصف روسي لمدينة «زابوريجيا» الواقعة جنوب شرقي البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية

وفي وقت سابق، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن قوات بلاده، أسقطت 8 طائرات إيرانية مسيرة في الحرب، واصفا الخطوة الإيرانية بتزيود روسيا بطائرات مسيرة، بأنها تعاون مع الشر وستكون لها عواقب مماثلة.

وفي 13 سبتمبر الجاري، أعلن الجيش الأوكراني، للمرة الأولى، مواجهته طائرة مسيرة إيرانية استخدمتها روسيا في الحرب.

للمرة الأولى.. إسقاط طائرة إيرانية مسيرة من طراز «مهاجر -6»

وقالت السلطات العسكرية في جنوب أوكرانيا في بيان إنها أسقطت أربع طائرات مسيرة من طراز شاهد -136 فوق البحر بالقرب من «ميناء أوديسا»، أمس الجمعة.

وفي وقت سابق، قالت القوات الجوية الأوكرانية، إنها أسقطت لأول مرة طائرة إيرانية مسيرة من طراز «مهاجر 6»، وفقا لما ذكرته صحيفة «أوكرانسكا برافدا» الأوكرانية.

وكانت السلطات الأوكرانية، قررت خفض مستوى العلاقات الدبلوماسية مع «طهران» بسبب القرار الإيراني بتزويد«موسكو» بطائرات مسيرة. وقالت وزارة الخارجية الأوكرانية في بيان على موقعها، إن تزويد روسيا بالأسلحة لشن حرب ضد أوكرانيا عمل عدائي يوجه ضربة خطيرة للعلاقات بين «كييف» و«طهران».

«البيت الأبيض» يرحب باتفاق تبادل الأسرى بين «موسكو» و«كييف»

من جانبها، رحبت الرئاسة الأمريكية «البيت الأبيض»، بالتوصل إلى اتفاق بشأن تبادل الأسرى بين «موسكو» و«كييف»، الذي شمل أمريكيين اثنين تم أسرهما خلال خدمتهما في جيش أوكرانيا.

ودعت الرئاسة الأمريكية، مواطنيها للامتناع عن السفر إلى أوكرانيا للقتال في صفوف القوات الأوكرانية و«المرتزقة»، وحذر «البيت الأبيض»، من عدم قدرة «واشنطن» على ضمان أمنهم.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف مع نظيره السوري فيصل المقداد، على أن العلاقات بين «موسكو» و«دمشق» استراتيجية وتاريخية ثابتة، وشددا خلال لقاء على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، على تمسك الجانبين بالمضي قدما في تطويرها في مختلف المجالات.

وزير الخارجية السوري يشدد على حق روسيا في الدفاع عن نفسها

وشدد المقداد، على حق روسيا في الدفاع عن نفسها في مواجهة التهديدات والسياسات الغربية العدوانية. واتفق الوزيران، على أهمية الاستمرار بالدفع تجاه بناء نظام عالمي متعدد الأقطاب يستند إلى قواعد القانون الدولي وأحكام الميثاق الأممي بعيدا عن عقلية الهيمنة الغربية وأحادية القطبية.

من جانبه، أكد مقداد، أن ازمة أوكرانيا، أثرت على العالم بأكمله، لكن الدعم المستمر لأوكرانيا من الولايات المتحدة دول الغرب الأخرى، مضر وغير مقبول، ويمدد الأزمة ومعاناه الشعب الأوكراني، وأعرب وزير الخارجية السوري، عن اعتقاده أن «واشنطن» وحلفاءها يعتزمون استمرار الحرب حتى آخر أوكراني، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وشدد مقداد، على أن سوريا، تؤيد مبادرة تمديد صفقة تصدير الحبوب من أوكرانيا إلى الأسواق العالمية، وتعتبر الدول الغربية مسؤولة عن مشاكل الغذاء الحالية للدول النامية.

زيلينسكي يحض العالم على إدانة استفتاءات بدأت «موسكو» تنظيمها

وكان زيلينسكي، حض في وقت سابق، العالم على إدانة الاستفتاءات الزائفة التي بدأت «موسكو» تنظيمها لضم 4 مناطق تسيطر عليها في أوكرانيا، وقال في خطاب يومي، إن العالم سيتفاعل بشكل عادل تماما مع الاستفتاءات الزائفة، وستتم إدانتها بشكل قاطع، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأشار حلف شمال الأطلسي «الناتو»، إلى أن قرار الاستفتاء ليس له شرعية وسيكون انتهاكا صارخا للميثاق الأممي، داعيا جميع الدول إلى رفض محاولات «موسكو» الصارخة للسيطرة على الأراضي.

من جانبها، أعلنت الرئاسية التركية، أن «أنقرة» و«تل أبيب» تتفاوضان على نقل الغاز إلى «الاتحاد الأوروبي»،، وذكرت شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية، أن من المقرر أن يعقد الجانبان، اجتماعا حول الملف في شهر أكتوبر المقبل.