منذ عام 1958.. تاريخ مصر مع ترشيحات أوسكار أفضل فيلم عالمي

تعقد لجنة اختيار الفيلم المصري المرشح لجائزة أوسكار عن فئة أفضل فيلم عالمي في نسختها الـ 95، أول اجتماعتها اليوم، التي تنظمها نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، وذلك لاختيار فيلم واحد من إجمالي الأفلام التي عرضت سينمائيا على مدار العام، في موعد أقصاه 3 أكتوبر المقبل، حيث تغلق أكاديمية علوم وفنون الصور المتحركة المنظمة لجوائز أوسكار الباب لقبول الأفلام في هذا الموعد.

وتحرص مصر بشكل سنوي على ترشيح أفلامها في فئة أوسكار أفضل فيلم عالمي، بالرغم من عدم وصولها إلى القائمة الطويلة التي تضم 15 فيلما من إجمالي الأفلام التي رشحتها الدول لتلك الجائزة والتي لا تقل عن 50 فيلما، وفي العام الماضي اختارت اللجنة فيلم «سعاد» للمخرجة أيتن أمين.

64 عاما من الترشح لـ أوسكار أفضل فيلم عالمي دون فوز واحد

وكانت مصر من أول الدول العربية التي رشحت أفلامها للمشاركة في مسابقة أوسكار، ويعود تاريخ مشاركتها الأولى إلى عام 1958 بفيلم «باب الحديد» للمخرج يوسف شاهين، في النسخة الـ 31 من حفل توزيع جوائز أوسكار، وتواصل ترشيح الأفلام على مدار 64 عاما من تاريخ حفل توزيع الجوائز الشهير.

قائمة الأفلام المصرية التي رشحت للمشاركة في المسابقة:

- 2021: فيلم «سعاد» للمخرجة أيتن أمين

- 2020: فيلم «لما بنتولد» للمخرج تامر عزت

- 2019: فيلم «ورد مسمو» للمخرج أحمد فوزي صالح

- 2018: فيلم «يوم الدين» للمخرج أبو بكر شوقي.

- 2017: فيلم «شيخ جاكسون» للمخرج عمرو سلامة.

- 2016: فيلم «اشتباك» للمخرج محمد دياب.

- 2015: فيلم «بتوقيت القاهرة» للمخرج أمير رمسيس، رشحته اللجنة المكلفة باختيار الفيلم المصري المرشح للأوسكار، ولكن كان ذلك بعد انتهاء الموعد النهائي استقبال الأفلام بأيام.

- 2014: فيلم «فتاة المصنع» للمخرج محمد خان.

- 2013: «الشتا اللي فات» للمخرج إبراهيم البطوط.

- 2011: «الشوق» للمخرج خالد الحجر.

- 2010: «رسائل البحر» للمخرج داوود عبدالسيد.

-2008: «الجزيرة» للمخرج شريف عرفة.

- 2007: «في شقة مصر الجديدة» للمخرج محمد خان.

-2006: فيلم «عمارة يعقوبيان» للمخرج مروان حامد.

- 2004: فيلم «بحب السيما» للمخرج أسامة فوزي.

- 2003: فيلم «سهر الليالى» للمخرج هاني خليفة.

- 2001: فيلم «أسرار البنات» للمخرج مجدي أحمد علي.

- 1997: فيلم «المصير» للمخرج يوسف شاهين.

- 1993: فيلم «أرض الأحلام» للمخرج داود عبد السيد.

- 1990: فيلم «إسكندرية كمان وكمان» للمخرج يوسف شاهين.

- 1981: فيلم «أهل القمة» للمخرج علي بدرخان.

- 1978: فيلم «إسكندرية ليه» للمخرج يوسف شاهين.

- 1975: فيلم «أريد حلا» إخراج سعيد مرزوق.

- 1972: فيلم «إمبراطورية ميم» للمخرج حسين كمال.

- 1971: فيلم «زوجتي والكلب» للمخرج سعيد مرزوق.

- 1970: فيلم «المومياء» للمخرج شادي عبدالسلام.

- 1966: فيلم «القاهرة 30» للمخرج صلاح أبو سيف.

- 1965: فيلم «المستحيل» للمخرج حسين كمال.

- 1963: فيلم «أم العروسة» للمخرج عاطف سالم.

- 1962: فيلم «اللص والكلاب» للمخرج كمال الشيخ.

- 1961: فيلم «وإسلاماه»

- 1960: فيلم «المراهقات» إخراج أحمد ضياء الدين

- 1959: فيلم «دعاء الكروان» إخراج بركات.

- 1958: فيلم «باب الحديد» للمخرج يوسف شاهين.