فرنسا تختار فيلم «Saint Omer» لتمثيلها في أوسكار 2023

أعلنت فرنسا دخولها سباق جوائز أوسكار الـ 95، بعد ترشيح فيلم «Saint Omer» للمخرجة أليس ديوب لتمثيلها في فئة أفضل فيلم عالمي، وذلك بعد حصول الفيلم على جائزتي لجنة التحكيم الكبري بالإضافة إلى «أسد المستقبل» لأفضل عمل أول، بجانب عرضه في مجموعة واسعة من المهرجانات منها تورنتو ونيويورك السينمائي، قبل طرحه في السينمات الفرنسية نوفمبر المقبل.

وتراهن فرنسا على الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة أليس ديوب، للفوز بجائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم عالمي، بعد مرور 30 عامًا على آخر جائزة حصدتها عن فيلم «Indochine» للمخرج ريجيس وارجنييه عام 1993، وفقًا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

تفاصيل فيلم فيلم «Saint Omer»

الفيلم مأخوذ عن واقعة حقيقية تعود لعام 2016، وتدور الأحداث حول محاكمة طالبة ومهاجرة سنغالية تدعى «كولي» متهمة بقتل ابنتها البالغة من العمر 15 شهرًا، بعد ما تركتها على أحد شواطئ شمال فرنسا عند ارتفاع المد، وهو من بطولة كايجي كاجامي وجوسلاجي مالانجا.

رئيس المركز الفرنسي للسينما: الفيلم يحمل رسالة قوية

وجاء اختيار فيلم «Saint Omer» لتمثيل فرنسا في الأوسكار، ضمن قائمة قصيرة وضعتها هيئة السينما الوطنية الفرنسية، تضمنت 4 أفلام أخرى: «One Fine Morning» تأليف وإخراج ميا هانسن-لوف، «The Worst Ones» إخراج ليز أكوكا ورومان جيريت، «Full Time» إخراج إريك جرافيل، و«Paris Memories» إخراج أليس وينوكور.

وعن اختيار الفيلم، قال دومينيك بوتونا رئيس المركز الفرنسي للسينما، في بيان صحفي: «الفيلم يحمل رسالة قوية ويرمز إلى الطابع المتجدد للسينما الفرنسية».

من المقرر أن تعلن أكاديمية الصور المتحركة والفنون والعلوم عن قائمة مختصرة تضم 15 فيلمًا مرشحين لجائزة أوسكار في فئة أفضل فيلم عالمي في 21 ديسمبر، بينما يتم الإعلان عن الأفلام الخمسة المرشحة في 24 يناير 2023، على أن يقام حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ 95 في 12 مارس المقبل، على مسرح «دولبي» بلوس أنجلوس.