إلهام شاهين: سعيدة بتكريمي في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي

أعربت الفنانة إلهام شاهين عن سعادتها بتكريمها في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثانية عشر.

ونشرت إلهام شاهين عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» مجموعة صور لها أثناء التكريم وقالت: «سعيدة بتكريمي في مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي في دورته الثانية عشر، دورة تحمل اسم صديقي الغالي الله يرحمه الفنان سميرغانم».

وأضافت إلهام شاهين: «بحب إسكندرية، شكرا للجمهور الجميل عل هذا الاستقبال الرائع، و تمنياتى بالتوفيق لكل العروض المشاركة، وأهلا بكل ضيوف الإسكندرية بالمهرجان».

وحرصت الفنانة إلهام شاهين حضور المهرجان بصحبة شقيقها أمير شاهين مرتدية فستان اسود حدادا علي الفنان هشام سليم والذي رحل عن عالمنا صباح الخميس بعد صراع قصير مع مرض السرطان.

حضور في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

وحرص على حضور حفل أفتتاح مهرجان الإسكندريه المسرحى الدولى فى دورته الثانيه عشركل من السينوغراف المصري كريم عرفة، الناقد السعودي نايف البقمي، الممثل والمخرج الفلسطيني إيهاب زاهدة، الملحن كريم عرفة، المخرج المغربي والعالمي إدريس الروخ، المخرج أحمد خالد، الكيروجراف السويسرية نينا ترابر.