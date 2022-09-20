إلهام شاهين تشيد بمبادرة «المتحدة»: محتاجين نرجع لأخلاق زمان

علقت الفنانة إلهام شاهين، على الحملة التي أطلقتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بعنوان «أخلاقنا الجميلة»، على عدة مراحل، التي تستهدف التأكيد على الأخلاق التي نشأ عليها المصريون، وأمر بها جميع الأديان السماوية، والإنسانية، لعل منها «احترام كبار السن، وحسن التعامل مع الجيران، وحسن المعاملة مع الاخرين، والأمانة، والشرف، والأدب في التعامل مع الغير».

إلهام شاهين تشيد بمبادرة المتحدة للخدمات الإعلامية

وأشادت الفنانة إلهام شاهين، بحملة الشركة المتحدة «أخلاقنا الجميلة»، قائلة: «نحتاج أن نستعيد أخلاقنا الجميلة، ونبتعد تمامًا عن ظاهرة التنمر التي باتت منتشرة بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وعدم التقليل من شأن شخص، وأن تصبح المعاملة مع الآخرين بها ارتقاء».

وأكدت «شاهين»، لـ«الوطن»، على احترام كبار السن، والمرأة، وأن يكون التعاملات مع الأطفال بطريقة جيدة، مشيرة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي، ساهمت في التطاول بين الأشخاص وانحدار الأخلاق، متمنية استعادة الأخلاق التي كان يتحلى بها المصريون، من خلال مشاهدة الأفلام القديمة، التي كانت تظهر النظافة في الشوارع، والاحترام في التعامل.

المبادرة تستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها

الجدير بالذكر أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أطلقت المبادرة على مراحلٍ عدة، تستهدف التأكيد على الأخلاق التي تربينا عليها، وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية، من احترام الكبير، وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل.